Tiziano Ferro, la possibile scaletta del concerto a Bologna

TIZIANO FERRO A BOLOGNA, LA POSSIBILE SCALETTA

Domenica 14 giugno Tiziano Ferro sarà in concerto allo stadio Dall’Ara, questo l’indirizzo: via Andrea Costa, 174, 40134, Bologna. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Nei primi appuntamenti della tournée il cantautore ha proposto alcuni suoi grandi successi e brani tratti dall’ultimo album Sono un grande, uscito nell’ottobre dello scorso anno e certificato disco d’oro. Al momento la voce di Ti scatterò una foto non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Questi i brani proposti il 6 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:

Sono un grande

Cuore rotto

Fingo e spingo

Accetto miracoli

La differenza tra me e te

L’olimpiade

Xxdono con Lazza

Il regalo più grande

Ti scatterò una foto

Hai delle isole negli occhi

Sere nere

Non me lo so spiegare

Indietro

L’ultime notte al mondo

L’amore è una cosa semplice

Il sole esiste per tutti

Destinazione mare

Balla per me

La vita splendida

Ed ero contentissimo

Potremmo ritornare

Il conforto

Stop! Dimentica

Incanto

Imbranato

La fine

E Raffaella è mia

Alla mia età

Per dirti ciao

Rosso relativo

Lo stadio

Xdono