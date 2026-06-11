Tiziano Ferro, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Dopo lo spettacolo di Bologna, Tiziano Ferro proseguirà la tournée con l’appuntamento in programma allo stadio Euganeo di Padova. In seguito, l’artista sarà in concerto a Napoli, Roma, Ancona, Bari e infine Messina con la data in programma il 12 luglio allo stadio San Filippo
Dopo l’appuntamento sul palco dell’Allianz Stadium di Torino, il cantautore proseguirà la tournée con lo spettacolo in scena allo stadio Dall’Ara di Bologna. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show di Tiziano Ferro (FOTO): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
TIZIANO FERRO A BOLOGNA, LA POSSIBILE SCALETTA
Domenica 14 giugno Tiziano Ferro sarà in concerto allo stadio Dall’Ara, questo l’indirizzo: via Andrea Costa, 174, 40134, Bologna. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Nei primi appuntamenti della tournée il cantautore ha proposto alcuni suoi grandi successi e brani tratti dall’ultimo album Sono un grande, uscito nell’ottobre dello scorso anno e certificato disco d’oro. Al momento la voce di Ti scatterò una foto non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Questi i brani proposti il 6 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:
- Sono un grande
- Cuore rotto
- Fingo e spingo
- Accetto miracoli
- La differenza tra me e te
- L’olimpiade
- Xxdono con Lazza
- Il regalo più grande
- Ti scatterò una foto
- Hai delle isole negli occhi
- Sere nere
- Non me lo so spiegare
- Indietro
- L’ultime notte al mondo
- L’amore è una cosa semplice
- Il sole esiste per tutti
- Destinazione mare
- Balla per me
- La vita splendida
- Ed ero contentissimo
- Potremmo ritornare
- Il conforto
- Stop! Dimentica
- Incanto
- Imbranato
- La fine
- E Raffaella è mia
- Alla mia età
- Per dirti ciao
- Rosso relativo
- Lo stadio
- Xdono
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Giovedì 18 giugno Tiziano Ferro proseguirà la tournée con l’appuntamento in programma allo stadio Euganeo di Padova. In seguito, l’artista sarà in concerto a Napoli, Roma, Ancona, Bari e infine Messina con la data in programma il 12 luglio allo stadio San Filippo. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli show del cantautore:
- 18 giugno 2026, PADOVA – Stadio Euganeo
- 23 giugno 2026, NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona
- 27 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico
- 28 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico
- 3 luglio 2026, ANCONA – Stadio Del Conero
- 8 luglio 2026, BARI – Stadio San Nicola
- 12 luglio 2026, MESSINA – Stadio San Filippo
Nel corso degli anni Tiziano Ferro ha regalato grandi successi al pubblico. Ricordiamo anche le sue numerose collaborazioni: da Universal Prayer con Jamelia a Breathe Gentle con Kelly Rowland passando per Il conforto con Carmen Consoli e Superstar con Giorgia.
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