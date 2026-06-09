Vasco Rossi, la possibile scaletta dei concerti a Olbia

Dopo gli spettacolo all'Arena di Olbia, la voce di Sally proseguirà con altri sei concerti nelle città di Bari, Ancona e infine Udine con il doppio appuntamento del 28 e del 29 giugno al Bluenergy Stadium di Udine

vasco rossi a olbia, la possibile scaletta

Dopo le due date a Ferrara, Vasco Rossi ha dichiarato: “Un parco urbano bellissimo. Una città straordinaria. Due concerti strepitosi. 120.000 persone. Un popolo meraviglioso. Ferrara ci ha accolto, travolto e fatto cantare a squarciagola per due notti indimenticabili. Evviva Ferrara!”. Venerdì 12 e sabato 13 giugno la voce di Siamo soli sarà in concerto all’Arena di Olbia. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.45. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle due serate, attesi i suoi brani più amati. Queste le canzoni eseguite alla prima data allo stadio Romeo Neri di Rimini:

01. Vado al massimo (1982 album di Ogni volta, Canzone, La noia)

02. Ormai è tardi (Liberi… Liberi, 1989)

03. Fegato, fegato spappolato (Non siamo mica gli americani! 1979)

04. Una nuova canzone per lei (Cosa succede in città, 1985)

05. Bolle di sapone (Cosa succede in città, 1985)

06. Alibi (Colpa d’Alfredo, 1980)

07. Sono ancora in coma (Vado al massimo, 1982)

08. Ciao (C’è chi dice no, 1987)

09. Domani sì, adesso no (Cosa succede in città, 1985)

10. Tango... (della gelosia) (Liberi… Liberi, 1989)

11. Lunedi (C’è chi dice no, 1987)

Interludio

12. Marea (Nessun pericolo… per te, 1996)

13. Siamo soli (Stupido hotel, 2001)

14. Se ti potessi dire (2019)

15. (per quello che ho da fare) Faccio il militare (Non siamo mica gli americani! 1979)

16. Gli spari sopra (1993)

17. C'è chi dice no (1987)

18. Stupendo (Gli spari sopra, 1993)

19. Rewind (Canzoni per me, 1998)

20. Un mondo migliore (2016)

Il Gran finale:

21. La noia (Vado al massimo 1982)

22. Sally (Nessun pericolo… per te, 1996)

23. Siamo solo noi (1981)

24. Vita Spericolata - voce e piano (Bollicine, 1983)

25. Canzone - suonata con la band - (Vado al massimo 1982)

26. Albachiara (Non siamo mica gli americani! 1979)