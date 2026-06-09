Vasco Rossi, la possibile scaletta dei concerti a Olbia

Dopo gli spettacolo all'Arena di Olbia, la voce di Sally proseguirà con altri sei concerti nelle città di Bari, Ancona e infine Udine con il doppio appuntamento del 28 e del 29 giugno al Bluenergy Stadium di Udine
Dopo il doppio appuntamento al Parco Urbano G. Bassani di Ferrara, il 12 e il 13 giugno Vasco Rossi (FOTO) porterà la sua energia a Olbia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due concerti del rocker: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
vasco rossi a olbia, la possibile scaletta
Dopo le due date a Ferrara, Vasco Rossi ha dichiarato: “Un parco urbano bellissimo. Una città straordinaria. Due concerti strepitosi. 120.000 persone. Un popolo meraviglioso. Ferrara ci ha accolto, travolto e fatto cantare a squarciagola per due notti indimenticabili. Evviva Ferrara!”. Venerdì 12 e sabato 13 giugno la voce di Siamo soli sarà in concerto all’Arena di Olbia. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.45. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle due serate, attesi i suoi brani più amati. Queste le canzoni eseguite alla prima data allo stadio Romeo Neri di Rimini:
01. Vado al massimo (1982 album di Ogni volta, Canzone, La noia)
02. Ormai è tardi (Liberi… Liberi, 1989)
03. Fegato, fegato spappolato (Non siamo mica gli americani! 1979)
04. Una nuova canzone per lei (Cosa succede in città, 1985)
05. Bolle di sapone (Cosa succede in città, 1985)
06. Alibi (Colpa d’Alfredo, 1980)
07. Sono ancora in coma (Vado al massimo, 1982)
08. Ciao (C’è chi dice no, 1987)
09. Domani sì, adesso no (Cosa succede in città, 1985)
10. Tango... (della gelosia) (Liberi… Liberi, 1989)
11. Lunedi (C’è chi dice no, 1987)
Interludio
12. Marea (Nessun pericolo… per te, 1996)
13. Siamo soli (Stupido hotel, 2001)
14. Se ti potessi dire (2019)
15. (per quello che ho da fare) Faccio il militare (Non siamo mica gli americani! 1979)
16. Gli spari sopra (1993)
17. C'è chi dice no (1987)
18. Stupendo (Gli spari sopra, 1993)
19. Rewind (Canzoni per me, 1998)
20. Un mondo migliore (2016)
Il Gran finale:
21. La noia (Vado al massimo 1982)
22. Sally (Nessun pericolo… per te, 1996)
23. Siamo solo noi (1981)
24. Vita Spericolata - voce e piano (Bollicine, 1983)
25. Canzone - suonata con la band - (Vado al massimo 1982)
26. Albachiara (Non siamo mica gli americani! 1979)
Approfondimento
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Dopo i concerti di Olbia, Vasco Rossi proseguirà con altri sei show nelle città di Bari, Ancona e infine Udine con il doppio appuntamento del 28 e del 29 giugno al Bluenergy Stadium. Questo il calendario con i dettagli degli spettacoli:
- 18 e 19 giugno - Bari - Stadio San Nicola
- 23 e 24 giugno - Ancona - Stadio Del Conero
- 28 e 29 giugno - Udine – Bluenergy Stadium
Nel frattempo, l'artista ha annunciato una grande festa per i cinquant’anni di carriera. Il rocker ha rivelato sul suo profilo Instagram: “Sarà Roma, la prossima primavera, ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ribattezzato il ‘Giubileo di Vasco’. La Capitale, la Città Eterna, sarà il cuore delle celebrazioni dedicate a una carriera infinita che continua a unire generazioni. Tra gli appuntamenti in programma ci sarà anche un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone. Una vera e propria festa nazionale, fatta di musica, ricordi, emozioni e incontri, che accompagnerà il pubblico per diversi mesi. Il gran finale arriverà a giugno, quando la festa si sposterà dove tutto prende vita davvero: sotto il palco, con il tradizionale appuntamento Live con Vasco”.
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