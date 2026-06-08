XSEMPRE di Dunkan non è un videoclip: è un trattato visivo sulla dissoluzione del reale. Il regista Alessandro Gianotti e il creative director Matteo "253" Fabi costruiscono architetture impossibili, prospettive instabili, simmetrie innaturali, la città come proiezione di una mente sotto pressione. L'artista ci porta dentro con un testo che parla di soldi sporchi, fedeltà assoluta e kamikaze in caduta libera. La vera distopia, suggerisce il progetto, non è futura: è già qui, adesso, in quello che chiamiamo amore

Cinquecento notti in bianco, e la distopia è già qui Con XSEMPRE, DUNKAN firma uno dei videoclip più interessanti usciti quest'anno nella scena urban indipendente. Non è Celan, non è Montale, non è una lirica da antologia scolastica. Eppure «cinquecento notti in bianco / è come se fosse per sempre, / come non ci fosse campo / e chiamassi senza corrente» funziona perché porta dentro di sé qualcosa di molto preciso: la solitudine non come assenza di persone ma come mancanza di segnale. L'insonnia non come malattia romantica ma come condizione tecnica, quasi burocratica, di chi sta aspettando un messaggio che non arriva. E tutto attorno, le immagini di XSEMPRE, il videoclip diretto da Alessandro Gianotti e co-diretto da Matteo "253" Fabi, costruiscono esattamente questo: una città in cui il segnale è sparito. Il concept del progetto, firmato dallo stesso DUNKAN insieme a Alebejami e Styng 253, parte da una premessa che vale la pena citare per intero: «la vera distopia non è un futuro lontano, ma la progressiva alterazione del nostro rapporto con la realtà». È una frase che suona come una diagnosi e una poetica insieme. Non è la Londra di Orwell, non è il soma di Huxley. È il modo in cui una prospettiva si torce di pochi gradi e trasforma il familiare in alieno. È la deformazione che non fa rumore.

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Il testo: soldi sporchi, kamikaze e il buon sangue che non mente DUNKAN apre il brano con una domanda che sembra un pensiero rubato a qualcuno che non dorme: «cosa pensa un kamikaze a due secondi dall'impatto?» È una di quelle immagini folgoranti che non si giustificano razionalmente — il kamikaze non è una metafora politica, non è un manifesto ideologico, è la figura limite di chi ha già deciso tutto e si trova nell'unico momento in cui la decisione non è più reversibile. È la soglia. E DUNKAN vive su questa soglia per tutta la durata del brano: «sull'orlo del precipizio, però dopo non mi lancio.» Il testo gioca su due piani che non si fondono mai del tutto: la pressione materiale — «i soldi sporchi non si lavano dentro un idromassaggio», «stiamo aspettando quel check», «il miele sa di fango in una bottiglia di Jack» — e la fedeltà sentimentale assoluta, dichiarata con la semplicità quasi brutale di chi non ha più bisogno di ornamenti. «Se dico che è per sempre, te lo dico for real. Il buon sangue non mente, non dice una bugia.» C'è qualcosa di antico in questa costruzione, quasi da canzone popolare reimpastata con la grammatica del trap: la promessa fatta ad alta voce, non in privato, come se il testimone fosse il cielo aperto. E poi c'è la tensione tra velocità e senso: «la vita è troppo fast, ma nemmeno più ci penso». un distico che potrebbe sembrare resa ma è in realtà il contrario, è la sospensione deliberata del giudizio in favore di qualcosa che non si giustifica ma si vive. La fede al dito del titolo. XSEMPRE come sigla di un contratto scritto senza penna.

Chi è DUNKAN: una scrittura con doppio passaporto Dietro il nome c'è uno degli autori più interessanti emersi negli ultimi anni dalla scena urban italiana — e la parola «autore» va presa sul serio, non come orpello biografico. Italo-americano, DUNKAN ha costruito il proprio percorso muovendosi tra scrittura, interpretazione e produzione creativa con una disinvoltura che non è improvvisazione ma metodo. Ha contribuito come autore ad alcuni dei progetti più significativi della nuova musica italiana, tra cui Manifesto di Shablo. Il suo nome compare accanto a Guè, Neffa, Joshua e Clara: non è un elenco telefonico, è una cartografia di mondi musicali attraversati senza perdere la propria bussola. La dimensione internazionale del percorso non è una glassa applicata sopra, ma parte costitutiva dell'identità. Le collaborazioni con il produttore SK — già al lavoro con Chris Brown e Future — e con Deekay, autore di produzioni per Lil Wayne, Jason Derulo e Sugababes, non rappresentano semplicemente crediti prestigiosi da esibire in una bio. Rappresentano un orecchio allenato a muoversi tra linguaggi e mercati differenti, senza rinunciare alla propria identità. L'italo-americanità, in questo senso, non è una cifra folklorica ma una condizione autentica: quella di chi osserva il mondo da più prospettive contemporaneamente. Una sensibilità che, non a caso, dialoga perfettamente con un brano che parla di realtà alterate e familiarità perduta. Chi vive tra due mondi sa già cosa significa quando il segnale manca. XSEMPRE, in questo senso, non è un episodio isolato ma un tassello di un percorso coerente: quello di un artista che cerca una lingua personale in cui far convivere radici italiane e immaginario internazionale. Una lingua che, a giudicare da questo videoclip, sta trovando la propria sintassi.

Gianotti e Fabi: la sottrazione come metodo Parlare di un videoclip significa quasi sempre parlare di quello che c'è. Qui conviene invece parlare di quello che manca, perché è l'assenza a costruire il senso. Alessandro Gianotti, regista e direttore della fotografia del progetto, porta a XSEMPRE una formazione da narratore visivo che ha attraversato brand nazionali e internazionali con un'esperienza maturata sul campo che si riflette nell'economia dei movimenti: ogni inquadratura sembra il risultato di una scelta già filtrata, di un'immagine che ha eliminato tutto il superfluo. Al suo fianco, Matteo "253" Fabi, creative director e artista visivo con una pratica che attraversa la comunicazione, l'arte urbana e la ricerca contemporanea, ha curato la co-regia e la direzione visiva dell'insieme. Il soprannome "253" non è decorativo per chi frequenta certi codici: porta con sé una storia di identità visive costruite per resistere. E in XSEMPRE si vede questa resistenza — il rifiuto dello spettacolo gratuito, la preferenza per l'immagine che resta piuttosto che per quella che abbaglia. È una sensibilità fotografica che guarda alla grande tradizione del ritratto musicale europeo, ma la smaterializza in qualcosa di meno descrittivo e più interiore. Il risultato formale è un videoclip che non accompagna la canzone: la ospita. Come certi spazi architettonici che non decorano la vita di chi vi abita ma la modificano silenziosamente, giorno dopo giorno, finché non ricordi com'eri prima di entrare.

Il bianco e nero come lingua madre Esiste una vulgata piuttosto corriva sul bianco e nero nel videoclip contemporaneo: che sia una scorciatoia per sembrare seri, la cipria dell'artisticità applicata sopra un'idea mediocre. XSEMPRE smentisce questa vulgata non per principio ma per sostanza. Il monocromo di Gianotti non è una firma stilistica: è una necessità narrativa. Il colore, in un'opera che parla di percezione alterata, avrebbe introdotto un elemento di certezza — il rosso è il rosso, la realtà è distinguibile. Il bianco e nero elimina questa ancora. Ti lascia galleggiare. Architetture alterate, prospettive instabili, paesaggi urbani familiari e progressivamente deformati: è esattamente quello che il testo del brano descrive dall'interno, con altri strumenti. Quando DUNKAN canta «ogni anno passa e sembra che in fondo sia un po' più saggio» il frame visivo risponde con una simmetria che quasi torna — quasi, non del tutto. La saggezza come prospettiva che si raddrizza ma non completamente. È questo il contrappunto: non illustrazione, non commento, ma dialogo.

MAGM Studio e Anonymous Milano: la produzione come ecosistema Dietro XSEMPRE c'è la produzione di MAGM Studio, realtà milanese che sta costruendo una propria identità nel panorama audiovisivo indipendente, e il supporto di Anonymous Milano, spazio che negli ultimi anni ha contribuito a tenere insieme musica, arte visiva e ricerca in un ecosistema che non si dà troppe arie e produce risultati concreti. Non è un dettaglio secondario. Le opere non nascono nel vuoto: nascono in contesti. E il contesto di XSEMPRE è quello di una scena che sta finalmente capendo che il videoclip può essere un'opera con le proprie ambizioni e le proprie fragilità, non soltanto un formato promozionale con una scadenza di attenzione di quarantasei secondi. Il fatto che Gianotti e Fabi abbiano già attirato l'attenzione di altri artisti interessati a sviluppare progetti audiovisivi con una forte impronta autoriale suggerisce che XSEMPRE non sia un episodio isolato ma l'inizio di qualcosa. Un sodalizio creativo che ha trovato il suo primo capitolo. I capitoli successivi, si sa, sono quasi sempre i più interessanti o i più pericolosi. Spesso entrambe le cose.