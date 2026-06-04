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Musica

Laurie Anderson: "La musica può cambiare il mondo, ma senza dare lezioni"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
©Getty

Un nuovo album live che ripercorre più di quarant’anni di carriera. Il valore di "Republic of Love" che esplora la complessità dei tempi che stiamo vivendo. La libertà artistica strettamente legata alla libertà di espressione, oggi più che mai. L'ammirazione per Bob Dylan. L’indipendenza, sempre, perché "nessuno deve dire cosa fare". E l’amore per Lou Reed, che è sempre con lei: abbiamo incontrato Laurie Anderson, che sarà a Umbria Jazz il 7 luglio

 

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