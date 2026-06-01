Ottanta ore di lezioni, compositori professionisti e la possibilità di registrare la propria musica con 60 elementi dell'Orchestra Sinfonica di Milano. È il Master avanzato di scrittura e produzione di colonne sonore di Scoring For Films, percorso gratuito sostenuto da Fondazione Cariplo che offre ai giovani talenti un'esperienza concreta nel mondo della musica per il cinema, dalla composizione all'orchestrazione fino alla registrazione e al mix final

Ottanta ore di lezione con compositori professionisti che sfociano nella registrazione insieme a 60 elementi dell’Orchestra Sinfonica di Milano. E’ il Master avanzato di scrittura e produzione di colonne sonore di Scoring For Films , un percorso della durata di un mese cominciato a Milano il 18 maggio che ha lo scopo far sviluppare piena consapevolezza del rapporto tra linguaggio cinematografico, pensiero sinfonico e produzione musicale reale e far così vivere a giovani talenti l'esperienza professionale della produzione orchestrale applicata alla musica per immagini: analisi della scena e costruzione del significato musicale, scrittura, mockup, orchestrazione, preparazione delle partiture, registrazione con orchestra sinfonica e finalizzazione del prodotto finale.

Il percorso formativo, ideato e supervisionato dai compositori Fabrizio Campanelli e Vito Lo Re con la partecipazione del direttore d’orchestra Enrico Goldoni, costituisce un unicum su scala globale nel panorama formativo legato alla musica. Non solo per qualità di didattica e concretezza esperienziale, ma anche per la sua gratuità, resa possibile grazie al sostegno di Fondazione Cariplo e a Scuola di Impresa Sociale. I corsi si svolgono negli spazi “La Capsula / Music Rooms” di Music Innovation Hub, all’interno di BASE a Milano.

Il master < La didattica di questa prima edizione si articola in tre fasi: la teoria, che parte dalla psicologia della scena per arrivare alla scrittura orchestrale attraverso lo sviluppo di uno stile personale e di un approccio estetico e funzionale alla composizione della colonna sonora, tenendo conto di inquadrature, ambienti, ritmo visivo, atmosfera, tensione narrativa, emotività, in equilibrio tra intenzione musicale e resa orchestrale reale; l’emozionante momento della registrazione dal vivo del proprio brano nella cornice dell’Auditorium di Largo Mahler a Milano, con un'orchestra sinfonica fra le migliori al mondo, mantenendo la titolarità del prodotto finale; il mix sui leggendari banchi della Digital Records con la guida di Goffredo Gibellini, tra i più importanti ingegneri del suono italiani. Gli studenti scelti sono chiamati a musicare la scena finale di un film dal profondo contenuto e significato sociale recentemente comparso nei cinema italiani. Tra i partner del Master, anche Candle Studio, Audio Modeling e Funky Junk Italy.

“Siamo molto orgogliosi di poter offrire, per giunta gratuitamente, un’esperienza di questo genere – raccontano Campanelli e Lo Re, fondatori del progetto Scoring For Films e titolari dell’omonimo canale YouTube per appassionati di colonne sonore – dal momento che pochissimi corsi al mondo portano gli allievi a realizzare la propria musica con una vera orchestra sinfonica e che generalmente i costi di accesso sono proibitivi, allontanando così dal nostro mondo tanti talenti che potrebbero invece contribuire enormemente a sviluppare il settore. In questo caso inoltre l'allievo lavora con la metodologia reale di chi affronta quotidianamente le difficoltà legate alla gestione e all'orientamento della creatività applicata all'audiovisivo, calando nella pratica una teoria che non può prescindere dalle sue applicazioni concrete