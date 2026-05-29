J-Ax, testo e significato della nuova canzone Hippy Ya Yo (però anche no) che esce oggiMusica
Questo singolo è una anticipazione del progetto Vita Morte e Miracoli. Non mancano nel testo i messaggi contro le guerre e gli estremismi
Nuovo singolo per J-Ax. Si intitola Hippy Ya Yo (Però anche No) e arriva dopo il successo sanremese con Italia Starter Pack, ancora oggi unoo dei brani più passati dalle radio a testimonianza del valore della canzone. J-Ax apre dunque una nuova fase del progetto Vita Morte e Miracoli con un brano che mescola rap, country e folk (ci ha abituato alle contaminazioni ma continua sempre a stupirci). Hippy Ya Yo (Però anche No) anticipa l’uscita del nuovo album e arriva dopo una serie di teaser pubblicati sui social nei giorni scorsi. La canzone ha anche un imprinting socio-politico: torna il tema del rifiuto della guerra e degli estremismi, si sottonuenano le necessità di libertà individuale e convivenza culturale. Hippy Ya Yo (Però anche no) ricorre a immagini western, riferimenti hippie e si appoggia a un ritornello costruito come slogan per parlare di tensione sociale, polarizzazione e rifiuto della violenza. La forza del brano è che l'ironia e i riferimenti più politici hanno come sottofondo un respiro estivo che paradossalmente ne accentua la potenza. E' in particolare importante il “però anche no” in quanto diventa una presa di distanza da ogni forma di estremismo.
HIPPY YA YO (PERO' ANCHE NO), IL TESTO
Vun.. du… go!
Sole, palme, toga party, pollo fritto, rap e country
Basi Nato qui, però anche no
Io volevo fare la rivoluzione davvero
Non è la libertà quella che piove dal cielo
In mate non ho preso mai più di sei meno
Ma ho capito che senza sei zeri, sei zero
Non si diventa miliardario senza fare il bastardo
Rubando agli altri la felicità
Si, ma che i soldi non la fanno, vediamo se hai il coraggio
Di dirlo a chi non ce li ha
Io sto a metà
E voglio sole, palme, toga party, pollo fritto, rap e country
Basi Nato qui, però anche no
Mo basta andare in giro a far disastri tutta la notte come i pazzi
Ma di venerdì però anche no
Whisky a go-go
Ma pagare sempre noi, però anche no
Hippy ya yo
Ma a sparare da cowboy, però anche no
A me piacciono le guerre dei rapper coi rapper con le rivoltelle, però anche no
Non ho il fisico, manco a Risiko, giuro io non t’attacco
Quante promesse che si fanno per fottere soltanto
Che sia l’amore o la politica
Le lacrime non scenderanno, c’è scritto sul mio shampoo
Se è vero chi lo sa
Io sto a metà
E voglio sole, palme, toga party, pollo fritto, rap e country
Basi Nato qui, però anche no
Mo basta andare in giro a far disastri tutta la notte come i pazzi
Ma di venerdì però anche no
Whisky a go-go
Ma pagare sempre noi, però anche no
Hippy ya yo
Ma a sparare da cowboy, però anche no
Tra “porgi l’altra guancia” e fare sempre a botte
Tra panchinari e bomber una via di mezzo c’è
Lo so perché
A volte anch’io vorrei sparare agli altri
Sì, ma con i tranquillanti
Sono Peace & Love, però anche no
Whisky a go-go
Ma pagare sempre noi, però anche no (però anche no)
Hippy ya yo
Ma a sparare da cowboy, però anche no
Però anche no
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