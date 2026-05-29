Nuovo singolo per J-Ax . Si intitola Hippy Ya Yo (Però anche No) e arriva dopo il successo sanremese con Italia Starter Pack , ancora oggi unoo dei brani più passati dalle radio a testimonianza del valore della canzone. J-Ax apre dunque una nuova fase del progetto Vita Morte e Miracoli con un brano che mescola rap, country e folk (ci ha abituato alle contaminazioni ma continua sempre a stupirci). Hippy Ya Yo (Però anche No) anticipa l’uscita del nuovo album e arriva dopo una serie di teaser pubblicati sui social nei giorni scorsi. La canzone ha anche un imprinting socio-politico: torna il tema del rifiuto della guerra e degli estremismi, si sottonuenano le necessità di libertà individuale e convivenza culturale. Hippy Ya Yo (Però anche no) ricorre a immagini western, riferimenti hippie e si appoggia a un ritornello costruito come slogan per parlare di tensione sociale, polarizzazione e rifiuto della violenza. La forza del brano è che l'ironia e i riferimenti più politici hanno come sottofondo un respiro estivo che paradossalmente ne accentua la potenza. E' in particolare importante il “però anche no” in quanto diventa una presa di distanza da ogni forma di estremismo.

HIPPY YA YO (PERO' ANCHE NO), IL TESTO

Vun.. du… go!

Sole, palme, toga party, pollo fritto, rap e country

Basi Nato qui, però anche no

Io volevo fare la rivoluzione davvero

Non è la libertà quella che piove dal cielo

In mate non ho preso mai più di sei meno

Ma ho capito che senza sei zeri, sei zero

Non si diventa miliardario senza fare il bastardo

Rubando agli altri la felicità

Si, ma che i soldi non la fanno, vediamo se hai il coraggio

Di dirlo a chi non ce li ha

Io sto a metà

E voglio sole, palme, toga party, pollo fritto, rap e country

Basi Nato qui, però anche no

Mo basta andare in giro a far disastri tutta la notte come i pazzi

Ma di venerdì però anche no

Whisky a go-go

Ma pagare sempre noi, però anche no

Hippy ya yo

Ma a sparare da cowboy, però anche no

A me piacciono le guerre dei rapper coi rapper con le rivoltelle, però anche no

Non ho il fisico, manco a Risiko, giuro io non t’attacco

Quante promesse che si fanno per fottere soltanto

Che sia l’amore o la politica

Le lacrime non scenderanno, c’è scritto sul mio shampoo

Se è vero chi lo sa

Io sto a metà

E voglio sole, palme, toga party, pollo fritto, rap e country

Basi Nato qui, però anche no

Mo basta andare in giro a far disastri tutta la notte come i pazzi

Ma di venerdì però anche no

Whisky a go-go

Ma pagare sempre noi, però anche no

Hippy ya yo

Ma a sparare da cowboy, però anche no

Tra “porgi l’altra guancia” e fare sempre a botte

Tra panchinari e bomber una via di mezzo c’è

Lo so perché

A volte anch’io vorrei sparare agli altri

Sì, ma con i tranquillanti

Sono Peace & Love, però anche no

Whisky a go-go

Ma pagare sempre noi, però anche no (però anche no)

Hippy ya yo

Ma a sparare da cowboy, però anche no

Però anche no