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Amemanera presenta il singolo Rondarèina: il video

Musica

La canzone racconta di un mezzadro che immagina un dialogo con le rondini che lo guardano dal loro nido, lui che un “nido” non ce l’ha e dovrà lasciare tutto il giorno dopo

IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA

Ciao, sono Marco Soria, musicista, cantautore. Nel mio girovagare non ho mai dimenticato le mie radici e dalla passione per la nostra cultura, storia, lingua e per il rispetto che dobbiamo a chi ci ha preceduto con fatica, ingenio e sacrificio, nasce il progetto Amemanera che in lingua Piemontese significa “a modo mio”. Un progetto unico che parla di natura, di gente semplice, di paesaggi, della simbiosi tra l’uomo e la terra a cui un po' si prende e un po' si dà e che avvicina la persona ai valori più puri dello spirito.

Rondarèina è il primo brano del nuovo disco, racconta di un mezzadro che immagina un dialogo con le rondini che lo guardano dal loro nido, lui che un “nido” non ce l’ha e dovrà lasciare tutto il giorno dopo. Gli confida le fatiche, il futuro incerto ma anche le poche cose che possiede, dai paesaggi che lo accompagnano nelle stagioni, ai suoi animali che lo aiutano nel lavoro, il figlio piccolo e la moglie, a cui non ha potuto ancora fare un regalo. A fine stagione molti contadini dovevano fare San Martino, cioè lasciare la casa e partire con le loro poche cose per andar sotto padrone da un’altra parte sperando in una situazione migliore, da una parte la povertà, dall’altra la forza dell’amore.


Uno spaccato di vita che fino alla metà del secolo scorso ha toccato molte delle nostre famiglie e che merita di essere ricordato per il valore umano che, a mio avviso, rappresenta. Un arrangiamento acustico con sonorità anche jazz, tra inquietudine, speranza e amore. Il video esprime il valore del legame tra uomo e natura, imprescindibile e senza tempo, natura che non è una nostra proprietà ma, come ci insegnavano i nostri nonni, è da trattare con il rispetto che una “madre” merita.

Un messaggio che troppo spesso dimentichiamo e che, con cultura e identità, con il progetto Amemanera vorrei portare all’attenzione del pubblico, per dare voce a uomini e storie che altrimenti sarebbero dimenticate.

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