Un nuovo album con i Bleachers, band di cui è frontman e che ha fondato, dal titolo “everyone for ten minutes”. Le collaborazioni con Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Lana Del Rey. L’ansia da prestazione che non c’è, perché sa il valore della musica che crea. Quella sensazione di vuoto quando un progetto è finito. E il mantra “Finché fai quello che ti piace, nulla è difficile”: abbiamo incontrato Jack Antonoff, artista da tredici Grammy Awards. La nostra intervista
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