Mammami, il 15 maggio esce il nuovo singolo di Rosa Chemical

Il singolo vuole essere uno spazio di riconoscimento e ispirazione , in cui l'ascoltatore possa ritrovarsi senza sentirsi definito dal dolore. Una scelta precisa, che si riflette anche nella costruzione musicale: al centro del progetto c'è il contrasto tra un contenuto emotivamente forte e una base allegra e luminosa, pensata per sdrammatizzare e rendere il messaggio più accessibile. Prodotto interamente dallo stesso Rosa Chemical, il singolo è tra i lavori più aperti dell'artista, sia dal punto di vista sonoro che narrativo.

Rosa Chemical torna con un nuovo singolo: si intitola Mammamì ed è disponibile in radio e in digitale da venerdì 15 maggio per Emi Records/Universal Music Italia. Il brano segna un momento significativo nel percorso dell'artista torinese, sia per le tematiche scelte sia per l'approccio sonoro adottato.

Il legame con la madre e l'intervista a Vanity Fair

In occasione dell'uscita del singolo, e in coincidenza con la Festa della Mamma, Rosa Chemical ha partecipato a un'intervista doppia su Vanity Fair insieme a sua madre Rosa, dalla quale ha preso il nome d'arte. Un incontro che ha messo in luce quanto il loro rapporto sia stato centrale nella sua formazione umana e artistica.

"Anche nel mio periodo adolescenziale, che non è stato facile, mamma non mi hai mai giudicato, non mi ha mai messo paletti. Siamo cresciuti insieme", ha detto il cantante a Vanity Fair. "Lei ovviamente ha letto tutte le mie interviste, sa come la penso. E poi le portavo a casa un sacco di ragazze, di amiche, gliele facevo conoscere. Però mia mamma non mi ha mai detto nulla". Sua madre Rosa, dal canto suo, ha ricordato i tempi in cui il figlio viveva a Londra: "Non avevamo soldi, gli mandavo l'olio e il sugo da Torino. Solo a 25 anni ho capito cosa significasse crescere un figlio da sola. Non mi ha mai giudicato".

Dopo l'esperienza a Ballando con le stelle, dove si era classificato al settimo posto, Mammamì rappresenta il ritorno di Rosa Chemical alla musica. Un ritorno che, come sempre, non rinuncia a mescolare fragilità e leggerezza, lasciando al pubblico lo spazio per rispecchiarsi.