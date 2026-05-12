Mammami, il 15 maggio esce il nuovo singolo di Rosa Chemical

Il brano, prodotto interamente dall'artista, affronta il tema dell'assenza paterna attraverso un contrasto voluto tra testo emotivamente intenso e sonorità luminose
Rosa Chemical pubblica il 15 maggio Mammamì, il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali per Emi Records/Universal Music Italia.
Il brano, prodotto interamente dall'artista, affronta il tema dell'assenza paterna attraverso un contrasto voluto tra testo emotivamente intenso e sonorità luminose.
In occasione dell'uscita, Rosa Chemical ha rilasciato un'intervista doppia a Vanity Fair insieme a sua madre Rosa.
Mammamì, il 15 maggio esce il nuovo singolo di Rosa Chemical
Rosa Chemical torna con un nuovo singolo: si intitola Mammamì ed è disponibile in radio e in digitale da venerdì 15 maggio per Emi Records/Universal Music Italia. Il brano segna un momento significativo nel percorso dell'artista torinese, sia per le tematiche scelte sia per l'approccio sonoro adottato.
Un racconto personale che diventa universale
Mammamì nasce da un'esigenza autobiografica, ma il suo sguardo si allarga rapidamente verso una dimensione condivisa, capace di parlare a chiunque abbia vissuto dinamiche familiari incomplete. Al centro c'è l'assenza nel rapporto tra padre e figlio: mancanze, silenzi, legami rimasti a metà. Una materia emotivamente densa, che Rosa Chemical sceglie però di trattare senza cadere nella malinconia.
Il singolo vuole essere uno spazio di riconoscimento e ispirazione, in cui l'ascoltatore possa ritrovarsi senza sentirsi definito dal dolore. Una scelta precisa, che si riflette anche nella costruzione musicale: al centro del progetto c'è il contrasto tra un contenuto emotivamente forte e una base allegra e luminosa, pensata per sdrammatizzare e rendere il messaggio più accessibile. Prodotto interamente dallo stesso Rosa Chemical, il singolo è tra i lavori più aperti dell'artista, sia dal punto di vista sonoro che narrativo.
Il legame con la madre e l'intervista a Vanity Fair
In occasione dell'uscita del singolo, e in coincidenza con la Festa della Mamma, Rosa Chemical ha partecipato a un'intervista doppia su Vanity Fair insieme a sua madre Rosa, dalla quale ha preso il nome d'arte. Un incontro che ha messo in luce quanto il loro rapporto sia stato centrale nella sua formazione umana e artistica.
"Anche nel mio periodo adolescenziale, che non è stato facile, mamma non mi hai mai giudicato, non mi ha mai messo paletti. Siamo cresciuti insieme", ha detto il cantante a Vanity Fair. "Lei ovviamente ha letto tutte le mie interviste, sa come la penso. E poi le portavo a casa un sacco di ragazze, di amiche, gliele facevo conoscere. Però mia mamma non mi ha mai detto nulla". Sua madre Rosa, dal canto suo, ha ricordato i tempi in cui il figlio viveva a Londra: "Non avevamo soldi, gli mandavo l'olio e il sugo da Torino. Solo a 25 anni ho capito cosa significasse crescere un figlio da sola. Non mi ha mai giudicato".
Dopo l'esperienza a Ballando con le stelle, dove si era classificato al settimo posto, Mammamì rappresenta il ritorno di Rosa Chemical alla musica. Un ritorno che, come sempre, non rinuncia a mescolare fragilità e leggerezza, lasciando al pubblico lo spazio per rispecchiarsi.