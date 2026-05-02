L’annuncio è stato dato dalla moglie Kimberly Hastings alla rivista Rolling Stone. Cantautore e performer, è stato una figura centrale del country americano. Tra i suoi brani più noti “Take This Job and Shove It”, “You Never Even Called Me by My Name”, “The Ride” e “Mona Lisa Lost Her Smile”

David Allan Coe è morto a 86 anni. A darne notizia è stata la moglie Kimberly Hastings in un’intervista alla rivista Rolling Stone.

“Era uno dei migliori cantanti, autori e performer del nostro tempo e che non verrà mai dimenticato”, ha dichiarato. “Mio marito, il mio amico, il mio confidente e la mia vita per molti anni. Non lo dimenticherò mai e non voglio che nessun altro lo dimentichi”.

La carriera Nato il 6 settembre 1939 ad Akron, in Ohio, David Allan Coe entrò nel mondo della musica negli anni Sessanta a Nashville, iniziando come autore per altri artisti. Il primo successo arrivò nel 1973 con “Would You Lay With Me (In a Field of Stone)”, portata in classifica da Tanya Tucker. Nel 1974 firmò con la Columbia Records e pubblicò l’album “The Mysterious Rhinestone Cowboy”. L’anno successivo ottenne notorietà con “You Never Even Called Me by My Name”. Nel 1977 scrisse per Johnny Paycheck “Take This Job and Shove It”, che raggiunse il numero uno nelle classifiche. Tra i suoi brani più noti anche “The Ride” e “Mona Lisa Lost Her Smile”.

Controversie e problemi legali Accanto alla carriera musicale, Coe è stato al centro di numerose polemiche. Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta pubblicò album underground con contenuti espliciti, accusati di linguaggio razzista, omofobo e misogino. L’artista sostenne che si trattasse di parodie. Nel 2015 si dichiarò colpevole di evasione fiscale e fu condannato alla libertà vigilata e al pagamento di circa un milione di dollari.