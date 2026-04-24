Percoto Canta lancia la 39ma edizione: al via il bando per candidarsi

Con una solida e strutturata storia alle spalle, Percoto Canta è un punto di riferimento per la scena musicale italiana. Fucina di nuovi talenti, la ‘piccola Sanremo del Friuli Venezia Giulia’ presenta la sua 39° edizione, ora pronta più che mai ad accendere i riflettori con l’annuncio dell’apertura del bando, attivo al sito www.percotocanta.it. Il bando, che permette una prima candidatura, è aperto dal 2009 anche ad artisti provenienti da tutta Italia. Le selezioni preliminari avranno luogo sabato 30 e domenica 31 maggio presso la Casa della Musica a Cervignano del Friuli, sia in presenza che in remoto, dando così la possibilità ad un pubblico sempre più ampio di partecipare al concorso canoro che, oltre al consolidato premio di 10 mila euro, offrirà ulteriori novità, confermandosi come una delle manifestazioni musicali più longeve e riconosciute nel panorama nazionale.



A seguire, la semifinale, in programma sabato 25 luglio a Grado con una serata-spettacolo aperta al pubblico presso il lungomare Nazario Sauro. Il concorso canoro si conclude con il Gran Finale, sabato 10 ottobre, al Teatro Verdi di Gorizia, con l’esibizione dei 12 cantanti ammessi che, accompagnati da una vera e propria orchestra, eseguiranno due brani, un inedito e una cover.



Prestigiosa, come sempre, la giuria che sceglierà gli artisti che supereranno le diverse fasi del concorso, dalle selezioni preliminari alla finale. Tra i primi nomi confermati, il cantautore e compositore Niccolò Agliardi, presente in tutte le fasi, dalle selezioni preliminari, alla semifinale fino alla serata finale. L’attrice e cantante Petra Magoni affiancherà Agliardi nelle selezioni preliminari, mentre la ‘paroliera’ Federica Abbate, sarò al suo fianco nella semifinale. Per la gran serata conclusiva, oltre a Niccolò Agliardi, verranno annunciate nelle prossime settimane altre personalità del panorama musicale Italiano, tra cui rappresentanti del Nuovo Imaie, M.E.I, Buscadero, Accademia Internazionale del Musical ed altri in definizione.