Morto Dave Mason, voce di Feeling Alright e We Just Disagree

Mason si è spento serenamente a 79 anni nella sua casa di Gardnerville, in Nevada, dopo aver cucinato una cena con la moglie Winifred, seduto nella sua poltrona preferita con il cagnolino ai piedi: a raccontarlo, con una nota, è stata la sua famiglia

Dave Mason, chitarrista e cantautore britannico cofondatore dei Traffic e membro della Rock & Roll Hall of Fame, è scomparso il 19 aprile all'età di 79 anni. La famiglia ha comunicato che si è spento serenamente nella sua casa di Gardnerville, in Nevada, dopo aver cucinato una cena con la moglie Winifred, seduto sulla sua poltrona preferita con il cagnolino ai piedi.

Da Worcester al cuore del rock britannico

Nato a Worcester, in Inghilterra, Dave Mason comincia la sua avventura musicale negli anni Sessanta in modo fulminante. Nel 1967 cofonda i Traffic insieme a Steve Winwood, Jim Capaldi e Chris Wood, band che diventa subito uno dei simboli del rock psichedelico britannico. Il suo contributo è immediato e decisivo: firma Hole in My Shoe, che scala le classifiche britanniche fino al secondo posto, dimostrando fin dall'esordio un istinto melodico fuori dal comune.

Ma Mason è un irrequieto, difficile da contenere in una sola formazione. Lascia i Traffic dopo i primi due album, anche a causa di tensioni interne con Steve Winwood, che lo convoca a una riunione per comunicargli che non è più il benvenuto. Quella partenza segna però l'inizio di una carriera solista straordinaria, e di una serie di collaborazioni leggendarie.

Nel corso degli anni Dave Mason suona in studio e in tour con i Rolling Stones, Jimi Hendrix e George Harrison, affiancando Eric Clapton nel tour di Delaney & Bonnie and Friends. La sua capacità di muoversi tra mondi musicali diversi è tale che lui stesso, con ironia, si definiva "il Forrest Gump del rock".