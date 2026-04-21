Grace presenta il singolo 46: il video

Sono Grace, una cantautrice che ha sempre cercato nella musica un modo per trasformare quello che vivo in qualcosa di condiviso. Negli anni ho costruito il mio percorso tra studio, palco e ricerca personale, cercando una voce che fosse davvero mia, senza filtri. 46 nasce proprio da questa esigenza: raccontare qualcosa che per troppo tempo è rimasto nascosto, ma che sentivo il bisogno di portare fuori, senza più protezioni.



Questo brano è legato a un momento molto preciso della mia vita. È stato un periodo in cui ho iniziato a perdere il controllo su me stessa, sul mio corpo, sul modo in cui mi vedevo. Il titolo non è simbolico: 46 è un numero reale, un peso, una soglia che rappresenta quanto ero arrivata a ridurmi. Ho scritto questa canzone senza cercare di addolcire nulla. Frasi come “due dita in gola” o “le mie costole come trofeo” non sono immagini costruite, ma pezzi di realtà. Per me era importante che il brano fosse diretto, quasi scomodo, perché credo che certe esperienze vadano raccontate

senza filtri.



I disturbi alimentari oggi colpiscono milioni di persone, soprattutto giovani, e sono in

forte aumento negli ultimi anni, con un incremento significativo dei casi tra adolescenti e giovanissimi . In questo senso, 46 non è solo una storia personale, ma qualcosa che può risuonare in tante vite. Al centro del brano c’è una domanda che per me è stata fondamentale: “Vuoi essere bella o vuoi essere intera?”. È il momento in cui ho iniziato a rendermi conto che stavo cercando di aderire a qualcosa che mi stava distruggendo. Scrivere questa canzone è stato un modo per prendere

consapevolezza e, in qualche modo, iniziare a uscire da quella dinamica, anche se il percorso non è stato lineare.



Il videoclip nasce con l’idea di non raccontare il dolore in modo esplicito. Non volevo una rappresentazione didascalica, ma qualcosa che lavorasse più per sottrazione, lasciando spazio alle sensazioni. Nel video il corpo è sempre presente, ma non è mai davvero libero: è osservato, esposto, come se fosse costantemente sotto uno sguardo esterno. Abbiamo lavorato molto sul contrasto tra controllo e fragilità. Ci sono momenti in cui tutto appare composto, quasi perfetto, e altri in cui emerge una tensione più autentica, più difficile da nascondere. Anche la luce segue questo percorso: all’inizio è più fredda, distante, poi diventa più calda, più viva, accompagnando simbolicamente un cambiamento. Non volevo raccontare una rinascita spettacolare, ma qualcosa di più reale. Per questo il finale è volutamente misurato: quando dico “ho vinto io la guerra, riposa bambina”, non parlo di una

vittoria definitiva, ma di un primo passo verso l’accettazione, qualcosa che va costruito giorno dopo giorno.



46 per me è questo: il momento in cui smetti di combattere contro te stessa e inizi, lentamente, a riconoscerti. È una canzone che nasce da un’esperienza personale, ma che vuole parlare a chiunque si sia sentito, anche solo una volta, non abbastanza. Se può arrivare anche a una sola persona e farla sentire meno sola, allora tutto questo ha davvero avuto senso.