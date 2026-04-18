L’artista aveva già lasciato intendere qualcosa con un post criptico sui social - “stanotte evento segreto, disponibilità ridottissima” - accendendo la curiosità dei fan e una vera e propria corsa al link

Achille Lauro ha trasformato Roma in un grande palcoscenico all’aperto con un’apparizione a sorpresa alla Fontana di Trevi. Tutto era stato preannunciato da un messaggio criptico pubblicato sui social -“questa notte evento segreto, posti limitatissimi” - che ha acceso la curiosità dei fan, spingendoli a una vera e propria corsa per accedere all’evento. L’annuncio ha poi preso forma in uno show improvvisato davanti a uno dei luoghi più iconici della Capitale, pensato per presentare il nuovo progetto musicale legato a Comuni Immortali, uscito proprio il 17 aprile 2026.

Uno show segreto accende la notte nel cuore di Roma

Il risultato è stato un momento quasi cinematografico, con pochi fortunati spettatori immersi in un’atmosfera intima e suggestiva, mentre Roma tornava protagonista di una narrazione artistica fatta di musica e immagini urbane. Non è la prima volta che il cantante sceglie luoghi simbolo per performance “segrete”: già in passato aveva sorpreso il pubblico esibendosi a Piazza di Spagna, consolidando uno stile che fonde spettacolo, città e contatto diretto con i fan.

un'edizione speciale

A distanza di un anno da Comuni Mortali, Achille Lauro pubblica su tutte le piattaforme digitali Comuni Immortali, una nuova edizione speciale che espande uno dei capitoli più significativi del suo percorso. Il progetto arriva dopo dodici mesi straordinari, segnati da oltre 500.000 biglietti venduti tra il tour nei palazzetti – completamente sold out – e l’attesa per i live negli stadi del 2026 e 2027. Se il disco precedente era costruito come un insieme di dediche intime, questa nuova versione amplia lo sguardo verso una dimensione più collettiva, arricchendosi di tre inediti e includendo brani come Senza una stupida storia e In viaggio verso il Paradiso.

il progetto

Al centro del disco c’è la focus track Comuni Immortali, dedicata a un amore impossibile e assoluto, mentre La città degli angeli racconta una generazione sospesa tra inquietudine e desiderio di felicità. La via dei guai assume invece un respiro più universale, trasformandosi in un racconto corale fatto di fragilità e ripartenze. Più che una semplice riedizione, l’album si presenta come un’estensione del racconto, accompagnato dall’immaginario visivo firmato Luigi & Iango. Parallelamente cresce anche la dimensione live: dopo il successo nei palazzetti, l’artista guarda agli stadi con le date del 2026 – tra cui Roma e Milano già sold out – e il tour del 2027, portando questo universo artistico verso una dimensione sempre più ampia e condivisa.