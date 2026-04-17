Gianni Morandi a Milano, la possibile scaletta del concerto a Milano

Gianni Morandi a Milano, la possibile scaletta del concerto all’Unipol Forum di AssagoMusica
Il tour C'era un ragazzo – Gianni Morandi Story prende il via venerdì 17 aprile da Milano, per poi toccare i principali palasport italiani
Gianni Morandi torna dal vivo con C'era un ragazzo – Gianni Morandi Story, il nuovo tour nei palasport italiani che fa tappa venerdì 17 aprile all'Unipol Forum di Assago. Un tour di dieci date per celebrare una carriera senza tempo e i 60 anni del celebre brano C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, vero manifesto generazionale. Sul palco, l'eterno ragazzo della musica italiana ripercorre i grandi classici del suo repertorio accompagnato da una band d'eccezione.
Il tour
Con sessant'anni di carriera, milioni di dischi venduti e una voce capace oggi di unire generazioni diverse, Gianni Morandi annuncia il ritorno dal vivo con C'era un ragazzo – Gianni Morandi Story, un viaggio attraverso la sua storia musicale pensato per raccontare l'artista, l'icona popolare e l'uomo che ha attraversato e spesso definito la canzone italiana dagli anni Sessanta a oggi.
La scaletta ripercorre i grandi classici del suo repertorio, senza dimenticare i brani dell'ultimo progetto discografico Evviva!, con Morandi accompagnato sul palco da una band diretta dal Maestro Luca Colombo.
Per costruire la setlist, Morandi ha coinvolto direttamente il pubblico: con oltre 600 canzoni incise in carriera, ha chiesto ai fan di aiutarlo a scegliere quali portare sul palco, raccogliendo più di 5mila messaggi.
Il tour attraverserà l'Italia tra aprile e maggio, toccando Conegliano, Milano, Torino, Roma, Casalecchio di Reno, Firenze, Terni, Montichiari, Pesaro e Padova.
La scaletta
La scaletta del concerto di Gianni Morandi all'Unipol Forum di Assago non è stata ufficializzata. E, essendo la data zero del tour, non ci sono concerti precedenti su cui basarsi. Tuttavia, il cantante nelle scorse settimane ha lanciato un sondaggio sui social per far scegliere le canzoni ai suoi fan. Questi, in ordine alfabetico, i brani più votati:
Andavo a 100 all’ora
Apri tutte le porte
Banane e lampone
Bella signora
Belinda
C’era un ragazzo che come…
Canzoni stonate
Chimera
Evviva
Fatti mandare dalla mamma
Grazie perché
Il giocattolo
Il mondo cambierà
In amore
In ginocchio da te
L’amore ci cambia la vita
La fisarmonica
Non son degno di te
Notte di Ferragosto
Occhi di ragazza
Se non avessi più te
Se perdo anche te
Solo insieme saremo felici
Stringimi le mani
Tenerezza
Una vita che ti sogno
Un mondo d’amore
Uno su mille
Vita
Sicuramente, ci sarà Monghidoro.