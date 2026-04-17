Gianni Morandi a Milano, la possibile scaletta del concerto a Milano

Il tour attraverserà l'Italia tra aprile e maggio, toccando Conegliano, Milano, Torino, Roma, Casalecchio di Reno, Firenze, Terni, Montichiari, Pesaro e Padova.

Per costruire la setlist, Morandi ha coinvolto direttamente il pubblico: con oltre 600 canzoni incise in carriera, ha chiesto ai fan di aiutarlo a scegliere quali portare sul palco, raccogliendo più di 5mila messaggi.

Con sessant'anni di carriera, milioni di dischi venduti e una voce capace oggi di unire generazioni diverse, Gianni Morandi annuncia il ritorno dal vivo con C'era un ragazzo – Gianni Morandi Story, un viaggio attraverso la sua storia musicale pensato per raccontare l'artista, l'icona popolare e l'uomo che ha attraversato e spesso definito la canzone italiana dagli anni Sessanta a oggi.

Gianni Morandi torna dal vivo con C'era un ragazzo – Gianni Morandi Story, il nuovo tour nei palasport italiani che fa tappa venerdì 17 aprile all'Unipol Forum di Assago. Un tour di dieci date per celebrare una carriera senza tempo e i 60 anni del celebre brano C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, vero manifesto generazionale. Sul palco, l'eterno ragazzo della musica italiana ripercorre i grandi classici del suo repertorio accompagnato da una band d'eccezione.

La scaletta

La scaletta del concerto di Gianni Morandi all'Unipol Forum di Assago non è stata ufficializzata. E, essendo la data zero del tour, non ci sono concerti precedenti su cui basarsi. Tuttavia, il cantante nelle scorse settimane ha lanciato un sondaggio sui social per far scegliere le canzoni ai suoi fan. Questi, in ordine alfabetico, i brani più votati:

Andavo a 100 all’ora

Apri tutte le porte

Banane e lampone

Bella signora

Belinda

C’era un ragazzo che come…

Canzoni stonate

Chimera

Evviva

Fatti mandare dalla mamma

Grazie perché

Il giocattolo

Il mondo cambierà

In amore

In ginocchio da te

L’amore ci cambia la vita

La fisarmonica

Non son degno di te

Notte di Ferragosto

Occhi di ragazza

Se non avessi più te

Se perdo anche te

Solo insieme saremo felici

Stringimi le mani

Tenerezza

Una vita che ti sogno

Un mondo d’amore

Uno su mille

Vita

Sicuramente, ci sarà Monghidoro.