Fulminacci in concerto a Milano: un mosaico di nuove consapevolezze

Fulminacci, autore di Stupida Sfortuna, arriva all’Unipol Forum di Milano con uno show che intreccia nostalgia, ironia e maturità artistica. Tra scenografie luminose e una scaletta che unisce nuovi brani e classici, il cantautore romano racconta lo spaesamento davanti a una vita che accade senza dare risposte, ci distrugge senza chiedere scusa e lascia solo calcinacci che, se in un primo momento sembrano solo pezzi da buttare, guardandoli meglio, possono diventare parti di un nuovo e colorato mosaico

Speranze deluse, amori finiti, domande esistenziali e nostalgia di quei vent’anni che speriamo non passino mai. Nessuno meglio di Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, è in grado di metterci sotto gli occhi le contraddizioni e l'ironia della vita che accade senza dare risposte, lasciandoci in pezzi. Ma il cantautore racconta anche cosa accade quando si trova la forza di ricomporsi. E' in quel momento che appare un mosaico nuovo, coloratissimo ed entusiasmante, rappresentato nella copertina del suo ultimo album “Calcinacci” ed evocato nel concerto di Milano attraverso un raffinato design che ha combinato strobosfere, elementi scenici e pixel luminosi.

Fulminacci abbandona lo stile da ventenne di città, t-shirt e chitarra. Qualcosa è cambiato e lo avevamo notato già dallo stile anni ’60 scelto per il palco di Sanremo 2026 da cui è sceso portando a casa un premio della critica “Mia Martini” per il brano Stupida Sfortuna.

Il cantautore romano arriva sul palco in un elegante completo azzurro, bretelle e cravatta a strisce blu e gialle. Un cambio di stile che annuncia una nuova fase artistica, matura e consapevole, ma che continua a non prendersi troppo sul serio e a usare ironia e auto-ironia per definirsi. Un boato di applausi accoglie il cantante all’Unipol Forum di Assago e lui ricambia intonando Forte la banda.

Immobile, le mani in tasca, Fulminacci canta Indispensabile con la finta nonchalance con cui si parla di un vecchio amore che ci ha spezzato o, nel suo caso, demolito, lasciando a terra solo polvere e frammenti di pareti.

Filippo ha raccolto da terra i calcinacci delle certezze e ha conquistato il palasport, consapevole della strada fatta da La Vita Veramente, album di esordio del 2019, che lo ha finalmente portato tra i big del pop, pur restando fedele alle sue radici di cantautore arguto e sottile, una delle penne migliori della sua generazione, caratteristica che spesso gli è valsa il paragone con un grande artista come Daniele Silvestri.

“Mi chiamo Filippo e questa è la mia banda” annuncia presentando il gruppo che lo sta accompagnando nel Palazzacci Tour: Claudio bruno alla chitarra, Giuseppe Panico alla tromba, Lorenzo Lupi alla batteria, Riccardo Nebbiosi al sassofono, Riccardo Roia alle tastiere e Roberto Sanguigni al basso. Un applauso interminabile gli strappa un sorriso prima della comparsa di una pioggia di stelle a Led ad accompagnare il brano Sembra quasi che tutti si affrettano a riprendere con il telefono.