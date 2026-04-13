Con oltre 12.000 canzoni registrate e una carriera di sette decenni, ha plasmato la colonna sonora di un Paese intero, diventando uno dei simboli più riconoscibili della cultura indiana nel mondo

La leggendaria cantante indiana Asha Bhosle si è spenta il 12 aprile a Mumbai, all'età di 92 anni. Con oltre 12mila canzoni registrate e una carriera di sette decenni, ha plasmato la colonna sonora di un Paese intero, diventando uno dei simboli più riconoscibili della cultura indiana nel mondo.

Un'infanzia tra le note e una carriera nata dalla necessità

Nata l'8 settembre 1933 a Sangli, nel Maharashtra, Asha Mangeshkar è cresciuta in una famiglia immersa nella musica: suo padre Dinanath era una cantante classico e attore. Quando morì prematuramente, la famiglia si trasferì a Bombay, l'attuale Mumbai. Qui Asha iniziò a cantare per contribuire al sostentamento dei suoi cari. Tutti e quattro i suoi fratelli divennero musicisti o cantanti di professione, ma era chiaro fin da subito che lei avrebbe percorso una strada tutta sua.

A sedici anni fuggì di casa per sposarsi, prendendo il cognome del marito Ganpatrao Bhosle. Fu un inizio difficile, segnato da un matrimonio turbolento e dalla necessità di affermarsi in un panorama dominato dalla sorella maggiore Lata Mangeshkar, già considerata la voce per eccellenza del cinema indiano. Asha non si arrese: scelse percorsi diversi, abbracciando generi che Lata non avrebbe mai toccato - dalla musica leggera al folk, fino alle sonorità più audaci e sensuali del cabaret cinematografico - costruendo così un'identità artistica del tutto autonoma.