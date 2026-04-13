Con oltre 12.000 canzoni registrate e una carriera di sette decenni, ha plasmato la colonna sonora di un Paese intero, diventando uno dei simboli più riconoscibili della cultura indiana nel mondo
La leggendaria cantante indiana Asha Bhosle si è spenta il 12 aprile a Mumbai, all'età di 92 anni. Con oltre 12mila canzoni registrate e una carriera di sette decenni, ha plasmato la colonna sonora di un Paese intero, diventando uno dei simboli più riconoscibili della cultura indiana nel mondo.
Un'infanzia tra le note e una carriera nata dalla necessità
Nata l'8 settembre 1933 a Sangli, nel Maharashtra, Asha Mangeshkar è cresciuta in una famiglia immersa nella musica: suo padre Dinanath era una cantante classico e attore. Quando morì prematuramente, la famiglia si trasferì a Bombay, l'attuale Mumbai. Qui Asha iniziò a cantare per contribuire al sostentamento dei suoi cari. Tutti e quattro i suoi fratelli divennero musicisti o cantanti di professione, ma era chiaro fin da subito che lei avrebbe percorso una strada tutta sua.
A sedici anni fuggì di casa per sposarsi, prendendo il cognome del marito Ganpatrao Bhosle. Fu un inizio difficile, segnato da un matrimonio turbolento e dalla necessità di affermarsi in un panorama dominato dalla sorella maggiore Lata Mangeshkar, già considerata la voce per eccellenza del cinema indiano. Asha non si arrese: scelse percorsi diversi, abbracciando generi che Lata non avrebbe mai toccato - dalla musica leggera al folk, fino alle sonorità più audaci e sensuali del cabaret cinematografico - costruendo così un'identità artistica del tutto autonoma.
Un'eredità globale
Nel corso di una carriera durata sette decenni, Asha Bhosle ha registrato oltre 12mila canzoni in diverse lingue indiane, e ha prestato la sua voce a più di 2mila film. Ha vinto sette Filmfare Awards come miglior cantante femminile e due National Film Awards, per le canzoni Dil Cheez Kya Hai dal film Umrao Jaan e Mera Kuch Saamaan da Ijaazat. Nel 2001 le è stato assegnato il Dadasaheb Phalke Award, il massimo riconoscimento artistico in India. La sua fama non è rimasta confinata al subcontinente. Nel 1997 i Cornershop le hanno dedicato Brimful of Asha, brano diventato un successo mondiale grazie al remix di Fatboy Slim. Nel 2005 i Black Eyed Peas hanno campionato alcune sue registrazioni in Don't Phunk With My Heart, e il Kronos Quartet l'ha coinvolta in un album che ha portato la sua voce nelle sale da concerto di tutto il mondo. Qualche mese fa, ha presto parte all'album dei Gorillaz The Mountain.
Bhosle è morta il 12 aprile per insufficienza multiorgano all'ospedale Breach Candy di Mumbai, dove era ricoverata da sabato sera per una grave infezione respiratoria e un forte stato di esaurimento. Il premier indiano Narendra Modi ha espresso cordoglio pubblico, mentre da tutto il mondo dello spettacolo sono arrivati messaggi di compianto.