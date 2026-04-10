Dal 18 al 21 settembre la Vallesina, nelle Marche, si trasforma in un grande palcoscenico diffuso tra Jesi e i borghi circostanti. Un doppio cartellone che intreccia tradizione e innovazione tra grandi titoli e nuove produzioni. Oltre 30 appuntamenti attraversano generi e linguaggi – dal barocco al jazz, dal teatro alla danza – con ospiti di primo piano come Noa, Carmen Consoli, Giovanni Caccamo e Raphael Gualazzi

Dal 18 luglio al 21 settembre 2026, la XXVI edizione del Pergolesi Spontini Festival trasforma la Vallesina, nelle Marche, in un grande palcoscenico diffuso tra Jesi e i borghi circostanti. Tema guida, Accordi disarmanti, un invito potente alla pace e alla coesione attraverso la musica. Oltre 30 appuntamenti attraversano generi e linguaggi – dal barocco al jazz, dal teatro alla danza – con ospiti di primo piano come Noa, Carmen Consoli, Giovanni Caccamo e Raphael Gualazzi. Tra gli eventi di punta, l’inaugurazione a Morro d’Alba con Gershwin and Bernstein Songbook, i cine-concerti dedicati a Buster Keaton e Charlie Chaplin, e i suggestivi Wine concert nelle cantine del territorio. Spazio anche al teatro civile e musicale con Elio Germano e Gioele Dix, fino al concerto di Noa al Teatro Pergolesi, simbolo di dialogo e incontro tra culture.

Presenti alla conferenza da sx a dx: Cristian Carrara direttore artistico Fondazione Pergolesi Spontini, Sebastiano Mazzarini sindaco facente funzioni del Comune di Maiolati Spontini e vicepresidente della Fondazione, Lucia Chiatti direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini, Lorenzo Fiordelmondo sindaco del Comune di Jesi e presidente della Fondazione, Alessandra Boldreghini assessore alla cultura del Comune di Morro d’Alba.

Un cartellone tra tradizione e nuove visioni Il festival si intreccia con una programmazione ampia e trasversale che abbraccia tutto il 2026, confermando la Fondazione Pergolesi Spontini come centro culturale dinamico e aperto. Dalla musica per famiglie agli spettacoli multidisciplinari, fino ai progetti inclusivi e formativi, il calendario unisce grandi interpreti e giovani talenti. Tra gli appuntamenti più significativi, il tributo a Franco Battiato firmato da Giovanni Caccamo, il recital intimo di Carmen Consoli, il jazz di Raphael Gualazzi e le performance tra musica e parola. Non mancano eventi innovativi come escape room teatrali, produzioni dedicate ai bambini e iniziative sociali premiate, a testimonianza di una visione culturale che mette al centro il territorio e la partecipazione.

59/a Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi - Fondazione Pergolesi Spontini

Grandi titoli e nuove produzioni Accanto al festival, la 59ª Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi propone 25 alzate di sipario tra opera, danza e progetti educativi. In autunno, spazio ai grandi capolavori: Il trittico di Giacomo Puccini, Don Pasquale di Gaetano Donizetti e Nabucco di Giuseppe Verdi, affiancati dalla prima mondiale de L’esecuzione di Salvatore Passantino su libretto di Marco Malvaldi. La stagione si apre già in primavera con progetti per ragazzi, come Le peripezie di Pinco Pallino e l’Opera Lab Edu dedicato alla Carmen di Georges Bizet, mentre in estate l’opera esce dal teatro con Li finti filosofi di Gaspare Spontini. A chiudere, il balletto Querencia, suggellando un anno che unisce repertorio e innovazione sotto il segno dello spettacolo dal vivo.