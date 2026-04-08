Lady Gaga, salta concerto a Montreal per un problema respiratorio

Con una Storia su Instagram la cantante ha comunicato ai fan di dover cancellare la terza ed ultima data di Montreal per un problema di salute. Il tour mondiale si concluderà il 13 aprile

Lady Gaga si ferma per recuperare le forze e per riprendersi da una infezione respiratoria contro la quale sta combattendo da qualche giorno, lo ha annunciato lei stessa su Instagram, con un messaggio scritto pubblicato su Instagram Stories - riportato in basso.

La cantante si trova in Canada per i concerti programmati del Mayhem Ball Tour. L'ultima data di Montreal è stata cancellata, su suggerimento del medico che l'ha in cura. "Sto facendo tutto il possibile per riposare e riprendermi ma la situazione è peggiorata. Il mio medico mi ha fortemente sconsigliato di esibirmi oggi e, a dire il vero, non credo di potervi offrire la qualità di una performance che meritate”, si legge nel messaggio dell'artista.

Le scuse ai fan su Instagram Dopo i due sold out di Montreal del 2 e 3 aprile, Lady Gaga è stata costretta a rinunciare alla terza data nella città canadese programmata al Centre Bell per un problema di salute descritto come "un'infezione respiratoria".

I dettagli sulle condizioni fisiche della cantante sono arrivati via Instagram insieme alle scuse dell'artista per i suoi fan che l'attendevano da tempo.

“So quanto sia deludente questa notizia e mi dispiace davvero tanto di avervi deluso. Chiedo scusa a tutti coloro che avevano programmato di venire a sostenermi", ha scritto Lady Gaga in una Story su Instagram, un messaggio scritto su sfondo nero, nel quale la star ha ripercorso le emozioni degli ultimi esaltanti live.

"Essere a Montreal e esibirmi per voi giovedì e venerdì è stato magico e profondamente significativo".

Il messaggio si conclude così: "A tutti coloro che sarebbero dovuti venire stasera, sono profondamente addolorata e mi dispiace moltissimo”. Vedi anche Il Diavolo veste Prada 2, il trailer col brano di Lady Gaga

Il tour mondiale termina a New York Lady Gaga è attesa il prossimo 13 aprile al Madison Square Garden di New York per un concerto speciale che chiuderà l'ottavo tour musicale della sua carriera.

Il Mayhem Ball Tour 2025-2026 ha toccato diversi continenti, ottanta concerti che hanno portato Lady Gaga in molte città del mondo, da Rio de Janeiro a Singapore.

La cantante, come è noto, si è esibita anche a Milano, all'Unipol Forum, per due date, il 19 e il 20 ottobre 2025.

Al momento non è chiaro se la data cancellata sarà recuperata. Il Mayhem Ball Tour prosegue comunque a ritmo serrato: Gaga è attesa per ben due concerti alla Grand Casino Arena di Saint Paul, in Minnesota. Le date sono fissate per il 9 e il 10 aprile e per adesso risultano confermate, così come l'ultimo live a New York.

La cantante sta facendo il possibile per recuperare le forze e riposare, lo ha scritto lei stessa nel messaggio social ed è probabile che nuovi aggiornamenti arriveranno sempre sul suo profilo Instagram nelle prossime ore. Vedi anche Lady Gaga condanna operazioni Ice a un concerto a Tokyo