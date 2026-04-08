Lady Gaga, salta concerto a Montreal per un problema respiratorio

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lady Gaga ha cancellato un concerto del tour per un problema respiratorio

Musica

Vittoria Romagnuolo

©Getty

Con una Storia su Instagram la cantante ha comunicato ai fan di dover cancellare la terza ed ultima data di Montreal per un problema di salute. Il tour mondiale si concluderà il 13 aprile

Lady Gaga si ferma per recuperare le forze e per riprendersi da una infezione respiratoria contro la quale sta combattendo da qualche giorno, lo ha annunciato lei stessa su Instagram, con un messaggio scritto pubblicato su Instagram Stories - riportato in basso. 
La cantante si trova in Canada per i concerti programmati del Mayhem Ball Tour. L'ultima data di Montreal è stata cancellata, su suggerimento del medico che l'ha in cura. "Sto facendo tutto il possibile per riposare e riprendermi ma la situazione è peggiorata. Il mio medico mi ha fortemente sconsigliato di esibirmi oggi e, a dire il vero, non credo di potervi offrire la qualità di una performance che meritate”, si legge nel messaggio dell'artista.

Le scuse ai fan su Instagram

Dopo i due sold out di Montreal del 2 e 3 aprile, Lady Gaga è stata costretta a rinunciare alla terza data nella città canadese programmata al Centre Bell per un problema di salute descritto come "un'infezione respiratoria". 
I dettagli sulle condizioni fisiche della cantante sono arrivati via Instagram insieme alle scuse dell'artista per i suoi fan che l'attendevano da tempo.
So quanto sia deludente questa notizia e mi dispiace davvero tanto di avervi deluso. Chiedo scusa a tutti coloro che avevano programmato di venire a sostenermi", ha scritto Lady Gaga in una Story su Instagram, un messaggio scritto su sfondo nero, nel quale la star ha ripercorso le emozioni degli ultimi esaltanti live. 
"Essere a Montreal e esibirmi per voi giovedì e venerdì è stato magico e profondamente significativo".
Il messaggio si conclude così: "A tutti coloro che sarebbero dovuti venire stasera, sono profondamente addolorata e mi dispiace moltissimo”.

Vedi anche

Il Diavolo veste Prada 2, il trailer col brano di Lady Gaga

Il tour mondiale termina a New York

Lady Gaga è attesa il prossimo 13 aprile al Madison Square Garden di New York per un concerto speciale che chiuderà l'ottavo tour musicale della sua carriera. 
Il Mayhem Ball Tour 2025-2026 ha toccato diversi continenti, ottanta concerti che hanno portato Lady Gaga in molte città del mondo, da Rio de Janeiro a Singapore.
La cantante, come è noto, si è esibita anche a Milano, all'Unipol Forum, per due date, il 19 e il 20 ottobre 2025
Al momento non è chiaro se la data cancellata sarà recuperata. Il Mayhem Ball Tour prosegue comunque a ritmo serrato: Gaga è attesa per ben due concerti alla Grand Casino Arena di Saint Paul, in Minnesota. Le date sono fissate per il 9 e il 10 aprile e per adesso risultano confermate, così come l'ultimo live a New York. 
La cantante sta facendo il possibile per recuperare le forze e riposare, lo ha scritto lei stessa nel messaggio social ed è probabile che nuovi aggiornamenti arriveranno sempre sul suo profilo Instagram nelle prossime ore.

Vedi anche

Lady Gaga condanna operazioni Ice a un concerto a Tokyo
lady-gaga-stories - 1
Il messaggio pubblicato su Instagram Story da Lady Gaga - Immagini tratte dalle Stories su Instagram di Lady Gaga
FOTOGALLERY

Getty/Ipa

1/15
Approfondimenti

Lady Gaga compie 40 anni, tutti i suoi look più iconici. FOTO

Colori accesi, forme eccentriche, uno stile che varia sempre, dall'audace al classico: fin dai suoi esordi nel mondo della musica, la cantante ha saputo conquistare il pubblico non solo con le sue performance, ma anche con i suoi abiti. Ecco una selezione di alcuni che meritano di essere ricordati

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

L'attrice di The White Lotus Aubrey Plaza è incinta del primo figlio

Spettacolo

Come ha rivelato in esclusiva la rivista People, l’attrice, 41 anni, partorirà in autunno il...

Lady Gaga, salta concerto a Montreal per un problema respiratorio

Musica

Con una Storia su Instagram la cantante ha comunicato ai fan di dover cancellare la terza ed...

Robin Wright compie 60 anni, l'attrice ieri e oggi: com'è cambiata

Spettacolo

L'attrice statunitense è nata a Dallas l'8 aprile 1966. Dagli esordi ne "La storia fantastica" ai...

17 foto

Kanye West a Reggio Emilia, polemiche sul concerto del 18 luglio

Musica

Dopo la revoca del permesso d’ingresso nel Regno Unito, esplode il caso Kanye West anche in...

The Mentalist, torna su Netflix la serie crime cult degli anni 2000

Serie TV

Debuttata nel 2008 e sviluppata nell’arco di sette stagioni, la produzione composta da 151...

Spettacolo: Per te