Levante in concerto, annunciate le date del tour estivo 2026

le prime date in calendario

Queste le prime date in calendario: Carrara il 3 luglio, Bologna il 15 luglio, Capurso (BA) il 18 luglio, San Tamarro (CE) il 26 luglio, Roseto degli Abruzzi (TE) il 7 agosto, Messina il 18 agosto, Zafferana Etnea (CT) il 19 agosto, Marina di Pietrasanta (LU) il 21 agosto, Roma il 7 settembre e Milano il 9 settembre.



le date nei club italiani



In attesa del tour estivo, Levante si prepara per portare tutta la sua visione artistica a 360° nei club italiani: dal 29 aprile inizierà il suo "Dell'Amore - Club Tour 2026" con in scena i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più profondo, più crudo e più vero. SEI TU fa parte del percorso di Levante, composto di una serie di racconti sull'amore, osservato da prospettive diverse, che hanno visto la sua espressione nei singoli che hanno preceduto il brano di Sanremo: MaiMai, Niente da dire, Dell'amore e il fallimento e Sono Blu e che saranno contenuti nel suo prossimo album Dell'amore il fallimento e altri passi di danza in uscita nel 2026. La voce di Levante risplende anche nel brano Al mio paese, collaborazione che la vede al fianco di Serena Brancale e Delia, con cui aggiunge un nuovo tassello al suo percorso, intrecciando voci e sensibilità affini in un racconto corale e identitario.