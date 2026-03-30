Principe presenta il singolo Domenica Tristissima. il video

Ho scritto Domenica Tristissima per raccontare la fine di una relazione e tutto quello che resta dopo una lunga storia d’amore. Tornare a stare da soli non è semplice, soprattutto quando ci si abitua ad avere qualcuno accanto: è un processo lento, quasi una riscoperta di sé. Il brano si muove proprio in questo spazio, con un gusto malinconico e nostalgico, alternando ricordi dolci del passato a momenti più difficili del presente. Non ho mai capito davvero come si supera una storia d’amore, forse perché non ci sono mai riuscito, e per questo ho sentito il bisogno di scrivere questa canzone, nella speranza che qualcuno potesse riconoscersi.



Abbiamo voluto raccontare questa storia anche attraverso le immagini, realizzando un videoclip che omaggia la scena iniziale del film Borotalco di Carlo Verdone. Nel mini cortometraggio io e una ragazza, l’attrice Alice Saracini, ci prepariamo per un appuntamento: per gran parte del video sembra che stiamo per uscire insieme, e una telefonata simultanea rafforza questa illusione. Poi arriva il ribaltamento: lei è andata avanti, sembra felice, frequenta un’altra persona. Io invece sento il bisogno di restare solo, do buca a un amico e vado a pesca, lasciandomi attraversare dalla malinconia. Il finale appare leggero, ma porta con sé una tristezza più profonda: quella che accompagna la fine di una relazione e la necessità, a volte inevitabile, di accettarla. Il videoclip è stato diretto e montato da Marco Santangelo, con la direzione della fotografia affidata a Leonardo Jones.



Un ringraziamento speciale va anche agli altri collaboratori, Coccovisuals (grafiche), Marco Cipressi (Fotografo), Jacopo Renzi (Gaffer), Greta Palmucci (Makeup) le due comparse Alessandro Lauri e Ivan Ferragamo e a tutto il team Thamsanqua e Warner Records.



Con questo brano sento di aprire un nuovo capitolo del mio percorso, dopo la semifinale a Sanremo Giovani 2026 con Mon Amour, un’esperienza che mi ha fatto crescere tanto e mi ha dato la possibilità di entrare ancora di più in contatto con il pubblico. Domenica Tristissima nasce proprio dal desiderio di raccontare qualcosa di vero con un linguaggio diretto, semplice e senza filtri. L’ho scritta e composta insieme ad Alessandro Fava, cercando un equilibrio tra leggerezza e fragilità, tra malinconia e immediatezza. Anche musicalmente volevamo che il pezzo avesse un respiro pop generazionale, con un mid-tempo coinvolgente e un giro di chitarra essenziale ma incisivo, capace di accompagnare il peso emotivo del racconto senza appesantirlo. In questi mesi ho iniziato a spoilerare il brano su TikTok, condividendone piccoli frammenti, e vedere nascere curiosità e attesa mi ha fatto capire ancora di più quanto certe emozioni siano comuni. È una canzone molto personale, ma spero che proprio per questo possa appartenere anche a chi l’ascolta.