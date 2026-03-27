Fatboy Slim al Matis di Bologna per il terzo anno consecutivo

Ormai è una tradizione: come altrimenti definire la serata di sabato 28 marzo 2026 al

Matis Club di Bologna, che per il terzo anno consecutivo ospita un personaggio del calibro di Fatboy Slim? Un appuntamento che ormai ha tutti i crismi del grande classico, anche perché arriva in concomitanza con l’edizione di quest’anno del Cosmoprof, ovvero uno dei momenti di maggior afflusso nel capoluogo emiliano-romagnolo. Dietro il nome Fatboy Slim c’è Norman Cook, attivo dagli anni Ottanta, prima come bassista dei The Housemartins e poi, dalla metà degli anni Novanta, con il progetto che lo ha reso noto a livello internazionale. La sua discografia include album come You’ve Come A Long Way, Baby e collaborazioni con artisti tra cui Madonna, David Byrne e Iggy Pop. Nel corso della carriera ha ricevuto riconoscimenti come Grammy Awards e Brit Awards. Tra suoi i momenti più noti, il concerto di Brighton del 2002, con oltre 250mila presenze, riproposto nel 2023 e raccontato nel documentario Fatboy Slim: Right Here, Right Now diretto da Jak Hutchcraft.



Negli anni ha suonato anche in contesti non convenzionali, tra cui la Grande Muraglia Cinese e la Camera dei Comuni britannica. Nel 2024 ha ricevuto l’MPG Award per il contributo alla musica britannica. Il 2025 si è chiuso con l’uscita del brano Satisfaction Skank, realizzato con il beneplacito dei Rolling Stones, arrivato dopo

tanti anni dall’idea originale messa a punto da Fatboy Slim. Con la serata di sabato 38 marzo il Matis si conferma tra i club italiani di riferimento, avendo ospitato negli ultimi anni, insieme a Fatboy Slim, artisti come Bob Sinclar, David Morales, Francis Mercier e Seth Troxler.