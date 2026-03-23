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Ernia in concerto a Napoli, la possibile scaletta

Musica
©Getty

L'artista è atteso al Palapartenope di Napoli il 24 marzo con il Solo Per Amore Tour 2026, che porta live il nuovo album Per Soldi e Per Amore

Martedì 24 marzo Ernia arriva al Palapartenope di Napoli con il suo Solo Per Amore Tour 2026, la tournée nei palasport che porta live il nuovo album Per Soldi e Per Amore

La carriera di Ernia

Matteo Professione, in arte Ernia, ha mosso i primi passi nella scena hip hop milanese, unendosi a Ghali per formare i Troupe D'Elite nel 2012. Dopo lo scioglimento della crew si è trasferito a Londra, tornando in Italia nel 2017 con l'album Come uccidere un usignolo.  La svolta arriva con 68, il disco che lo porta per la prima volta in vetta alla classifica italiana degli album. Nel 2020 pubblica Gemelli, uno degli album più fortunati dell'anno, seguito nel 2022 dal quarto fisco Io non ho paura, certificato triplo disco di platino e accompagnato dal primo tour nei palasport, sold out in tutte le date. Nell'estate del 2023 firma la hit Parafulmini con Fabri Fibra e Bresh, triplo disco di platino. Con oltre 2 miliardi e mezzo di streaming, 42 dischi di platino e 20 d'oro, Ernia è elogiato dalla critica per la profondità analitica e la penna dallo spessore letterario. Il suo ultimo album Per Soldi e Per Amore, pubblicato il 19 settembre 2025, ha conquistato il primo posto della classifica FIMI/NIQ nella settimana di debutto, con oltre 20 milioni di stream nella prima settimana e sette brani nella Top 10 dei singoli più venduti.

La scaletta

La scaletta del concerto di Ernia a Napoli dovrebbe replicare la setlist della data zero di Jesolo:

Mi ricordo

Vivo

Così stupidi

Gotham

Come uccidere un usignolo

68

Acqua tonica

U2

Il mio nome

Non piangere

Da denuncia

Per i loro occhi

Perché?

Acqua calda e limone (con Rkomi)

10 ragazze (con Rkomi)

Puro Sinaloa (con Rkomi)

Per soldi e per amore

Figlio di

Milano Bloody Money (Jake La Furia Cover)

Futura Ex (Guè Cover)

Notte Blu II (Dj Shocca Cover)

Lewandowski Ix (64 Bars)

Phi

Fellini

Non me ne frega un cazzo

Parafulmini

Bella

Il gioco del silenzio

Buonanotte

Ferma a guardare

Superclassico

Neve

Berlino

Per te

Grato

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