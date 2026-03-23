Marracash e Guè tornano a esibirsi dal vivo, in un concerto che promette d'essere un evento. L'appuntamento è per giovedì 12 settembre 2026 all'Ippodromo Snai San Siro di Milano
Dieci anni dopo Santeria, Marracash e Gue Pequeno, la coppia iconica del rap italiano, torna dal vivo con un evento all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, in programma sabato 12 settembre 2026. Un appuntamento che si preannuncia come uno dei concerti più attesi dell'estate.
Un sodalizio lungo vent'anni
Il legame tra Marracash e Guè affonda le radici nei primi anni Duemila, quando entrambi gravitavano attorno alla Dogo Gang, il collettivo hip hop milanese che ha cambiato definitivamente il panorama del rap italiano. Nel corso degli anni le loro strade si sono intrecciate più volte, fino a convergere in un progetto comune che sarebbe diventato un punto di riferimento generazionale.
Il 4 gennaio 2016 i due annunciarono sui social la loro intenzione di realizzare un album insieme, pubblicato poi il 24 giugno dello stesso anno con il titolo Santeria, per Universal Music Group.
Il disco è considerato uno degli album più importanti nella storia del rap italiano, fonte di ispirazione per molti artisti emergenti. Con la sua unione tra radici culturali latine e la modernità rap milanese, il suo successo commerciale è cresciuto nel tempo. Anche grazie alle carriere soliste dei due artisti, sempre sulla cresta dell'onda.
Il concerto del 12 settembre
Il 12 settembre prossimo, Gue e Marra (ri)porteranno sul palco tutti i successi realizzati insieme in vent'anni di carriera, in un evento che promette di celebrare la forza e l'estetica di Santeria in un dialogo continuo tra passato, presente e futuro.
Per la verità, non è la prima volta che i due si ritrovano su un palco importante. Nel settembre 2023, durante il Marrageddon, Guè affiancò Marracash sul palco dell'Ippodromo Snai La Maura di Milano regalando ai fan un'esibizione dedicata proprio all'album diventato un cult. Il risultato? 140mila presenze tra Milano e Napoli, a conferma di un entusiasmo mai sopito.
I biglietti per il concerto di settembre saranno disponibili dalle 14:00 di martedì 24 marzo su ticketone.it.