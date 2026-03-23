Marracash e Guè tornano a esibirsi dal vivo, in un concerto che promette d'essere un evento. L'appuntamento è per giovedì 12 settembre 2026 all'Ippodromo Snai San Siro di Milano

Dieci anni dopo Santeria, Marracash e Gue Pequeno, la coppia iconica del rap italiano, torna dal vivo con un evento all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, in programma sabato 12 settembre 2026. Un appuntamento che si preannuncia come uno dei concerti più attesi dell'estate.

Un sodalizio lungo vent'anni

Il legame tra Marracash e Guè affonda le radici nei primi anni Duemila, quando entrambi gravitavano attorno alla Dogo Gang, il collettivo hip hop milanese che ha cambiato definitivamente il panorama del rap italiano. Nel corso degli anni le loro strade si sono intrecciate più volte, fino a convergere in un progetto comune che sarebbe diventato un punto di riferimento generazionale.

Il 4 gennaio 2016 i due annunciarono sui social la loro intenzione di realizzare un album insieme, pubblicato poi il 24 giugno dello stesso anno con il titolo Santeria, per Universal Music Group.

Il disco è considerato uno degli album più importanti nella storia del rap italiano, fonte di ispirazione per molti artisti emergenti. Con la sua unione tra radici culturali latine e la modernità rap milanese, il suo successo commerciale è cresciuto nel tempo. Anche grazie alle carriere soliste dei due artisti, sempre sulla cresta dell'onda.