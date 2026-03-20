Cesare Augusto Giorgini presenta la live session di Sirene: il video

La canzone gioca sul doppio significato del richiamo delle sirene: da un lato il fascino, la promessa, l’attrazione; dall’altro il rischio di perdersi, di smarrire la propria direzione
IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA
Con questa live session di Sirene, brano estratto dal mio ultimo disco Mondovecchio e registrata dal vivo presso i Sottoilmare Studios di Verona, ho voluto restituire alla canzone una dimensione più intima, capace di far emergere con maggiore nitidezza le atmosfere e il racconto che la attraversano. Portarla in una veste essenziale mi ha permesso di concentrarmi sull’aspetto più narrativo del brano, lasciando spazio alla musica e alle sue sfumature emotive. L'album è per me un viaggio alla ricerca della mia identità e all’interno di questo percorso, Sirene rappresenta uno dei momenti più simbolici. La canzone gioca sul doppio significato del richiamo delle sirene: da un lato il fascino, la promessa, l’attrazione; dall’altro il rischio di perdersi, di smarrire la propria direzione. In questo senso diventa una metafora delle illusioni e delle seduzioni che da sempre accompagnano il mondo dello spettacolo. È un tema che riguarda chiunque scelga di intraprendere questo mestiere: la tensione tra ciò che si sogna e ciò che realmente accade, tra il bisogno di dire la propria e la sostenibilità di una carriera.
La live session nasce proprio con l’idea di riportare questa riflessione a una dimensione più autentica e diretta. Registrare dal vivo significa accettare l’imperfezione, ma anche valorizzare l’energia del momento e il dialogo tra i musicisti. In studio abbiamo cercato di ricreare un’atmosfera raccolta, quasi sospesa, in cui ogni strumento potesse contribuire al racconto della canzone senza sovrastarlo. Il risultato è una versione che mette al centro la voce e la relazione tra le parti musicali, lasciando emergere il lato più fragile e umano del brano. Questa esperienza è stata anche un’occasione di collaborazione e condivisione con musicisti straordinari, che hanno contribuito a dare nuova vita alla canzone attraverso la loro sensibilità e il loro suono. Lavorare insieme in una situazione così essenziale ha reso ancora più evidente quanto la musica sia prima di tutto un dialogo. La live session di Sirene è stata realizzata con il contributo del progetto Labor Work di Officina Pasolini. Le riprese video sono a cura di Francesco Diana, mentre la registrazione audio è stata curata da Edoardo Carli. Musicisti coinvolti nella session: Marco Garbin alla batteria, Giada Ferrarin alla chitarra, Yassmine Jabrane al basso synth e Letizia Sovieni al pianoforte.
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