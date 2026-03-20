Cesare Augusto Giorgini presenta la live session di Sirene: il video

Con questa live session di Sirene, brano estratto dal mio ultimo disco Mondovecchio e registrata dal vivo presso i Sottoilmare Studios di Verona, ho voluto restituire alla canzone una dimensione più intima, capace di far emergere con maggiore nitidezza le atmosfere e il racconto che la attraversano. Portarla in una veste essenziale mi ha permesso di concentrarmi sull’aspetto più narrativo del brano, lasciando spazio alla musica e alle sue sfumature emotive. L'album è per me un viaggio alla ricerca della mia identità e all’interno di questo percorso, Sirene rappresenta uno dei momenti più simbolici. La canzone gioca sul doppio significato del richiamo delle sirene: da un lato il fascino, la promessa, l’attrazione; dall’altro il rischio di perdersi, di smarrire la propria direzione. In questo senso diventa una metafora delle illusioni e delle seduzioni che da sempre accompagnano il mondo dello spettacolo. È un tema che riguarda chiunque scelga di intraprendere questo mestiere: la tensione tra ciò che si sogna e ciò che realmente accade, tra il bisogno di dire la propria e la sostenibilità di una carriera.



La live session nasce proprio con l’idea di riportare questa riflessione a una dimensione più autentica e diretta. Registrare dal vivo significa accettare l’imperfezione, ma anche valorizzare l’energia del momento e il dialogo tra i musicisti. In studio abbiamo cercato di ricreare un’atmosfera raccolta, quasi sospesa, in cui ogni strumento potesse contribuire al racconto della canzone senza sovrastarlo. Il risultato è una versione che mette al centro la voce e la relazione tra le parti musicali, lasciando emergere il lato più fragile e umano del brano. Questa esperienza è stata anche un’occasione di collaborazione e condivisione con musicisti straordinari, che hanno contribuito a dare nuova vita alla canzone attraverso la loro sensibilità e il loro suono. Lavorare insieme in una situazione così essenziale ha reso ancora più evidente quanto la musica sia prima di tutto un dialogo. La live session di Sirene è stata realizzata con il contributo del progetto Labor Work di Officina Pasolini. Le riprese video sono a cura di Francesco Diana, mentre la registrazione audio è stata curata da Edoardo Carli. Musicisti coinvolti nella session: Marco Garbin alla batteria, Giada Ferrarin alla chitarra, Yassmine Jabrane al basso synth e Letizia Sovieni al pianoforte.