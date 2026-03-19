Nel 1996 i Placebo lanciavano il loro album, Placebo, primo capitolo discografico di una storia musicale iniziata già qualche anno prima quando nel Regno Unito erano finiti nel mirino di David Bowie che li aveva scelti come gruppo spalla per l'apertura della sua tournée dell'epoca. Trent'anni dopo, la band di Brian Molko, con una formazione in parte diversa da quella originale, festeggia quella stagione esaltante con un omaggio al disco che conteneva i primi singoli entrati in classifica, che hanno spianato la strada del successo degli anni seguenti. A giugno esce RE-CREATED, versione inedita di Placebo del 1996, contenente le tracce originali e ampliate dei dieci brani di quel disco. La festa per l'anniversario prosegue sul palco con il 30th Anniversary Tour, tournée con concerti in Europa e nel Regno Unito nella quale è prevista una unica data in Italia , a Milano , il 6 novembre , all' Unipol Forum .

I Placebo riscoprono le origini celebrandole con i loro fan, quelli storici e quelli che si sono aggiunti nel tempo, nel 2026. Il 19 giugno , pochi giorni prima dei trent'anni esatti dall'uscita di Placebo, arriva sugli scaffali e sulle piattaforme digitali RE-CREATED, non un nuovo disco ma una versione tutta nuova dei brani di Placebo. RE-CREATED contiene le versioni originali delle canzoni che hanno fatto la storia della band, dunque include i singoli Nancy Boy, 36 Degrees e Bruice Pristine, più due bonus track già previste per quell'album. Non si tratta di una rielaborazione né di una riscrittura ma di un'operazione che riporta in superficie l'anima del gruppo che poi, col tempo e coi mezzi a disposizione, ha definito più nettamente la propria identità.

I concerti con in scaletta i brani dei primi due album

Le tracce di Placebo e di Without You I'm Nothing, il secondo album dei Placebo pubblicato nel 1998, che include brani che hanno fatto la storia del rock anni Novanta traghettando il genere nel nuovo millennio (vedi, la title track ma anche Pure Morning ed Every You Every Me) saranno suonate dal vivo nelle date del 30th Anniversary Tour, una serie di concerti dalla scaletta speciale in programma tra novembre e dicembre tra Regno Unito ed Europa.

Trentasei date che includono un appuntamento coi fan italiani, all'Unipol Furum, il 6 novembre.

I biglietti del concerto saranno disponibili in prevendita su priceless.com/music a partire dalle ore 10:00 di giovedì 26 marzo (accesso riservato ai titolari di carta Mastercard, dalle 10:00). Da venerdì 27 marzo alle 10:00 aprirà la vendita generale, sempre su livenation.com.

"È una celebrazione di dove abbiamo iniziato e un punto di incontro tra chi eravamo allora e chi siamo ora. Un modo di onorare quell'innocenza, lasciando che le canzoni esistano con la scala, la fiducia e l'energia della band che siamo diventati”, così commenta la band invitando i fan alla festa d'anniversario, sul palco e fuori.