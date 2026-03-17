Tim Battiti Live Spring, tutti i cantanti attesi sul palco

Alla guida Michelle Hunziker e Alvin. Piazza Trento e Trieste di Ferrara ospiterà lo show. Attesi tantissimi protagonisti della scena musicale, tra i quali Alfa, Annalisa, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Sarah Toscano e Serena Brancale

Michelle Hunziker e Alvin condurranno Tim Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del programma musicale. Piazza Trento e Trieste di Ferrara ospiterà lo show. Sul palco presenti tantissimi protagonisti della scena musicale: da Annalisa a Enrico Nigiotti passando per Sal Da Vinci, Dargen D’amico, Mr. Rain, Tommaso Paradiso e Alfa.

Tim Battiti Live Spring, il cast completo

Piazza Trento e Trieste di Ferrara ospiterà lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e Alvin. I due padroni di casa avranno il compito di accogliere i numerosi artisti attesi sul palco. Il sito di Mediaset Infinity ha pubblicato la lista completa dei cantanti presenti:

Tredici Pietro. A febbraio l’artista ha debuttato in gara con Uomo che cade al Festival di Sanremo.

A febbraio l’artista ha debuttato in gara con Uomo che cade al Festival di Sanremo. AKA 7even. Il 6 marzo il cantante ha pubblicato il joint album Poesie clandestine con LDA.

Il 6 marzo il cantante ha pubblicato il joint album Poesie clandestine con LDA. Alfa. Nei prossimi mesi il cantautore sarà protagonista di numerosi appuntamenti live in giro per l’Italia.

Nei prossimi mesi il cantautore sarà protagonista di numerosi appuntamenti live in giro per l’Italia. Annalisa. L’artista ha appena lanciato il nuovo singolo Canzone estiva.

L’artista ha appena lanciato il nuovo singolo Canzone estiva. Baby K. A novembre la cantante ha pubblicato il brano Dimmi dimmi dimmi.

A novembre la cantante ha pubblicato il brano Dimmi dimmi dimmi. Bianca Atzei. Tra le sue canzoni più popolari troviamo La paura che ho di perderti e Ora esisti solo tu.

Tra le sue canzoni più popolari troviamo La paura che ho di perderti e Ora esisti solo tu. Bresh. Nel giugno dello scorso anno l’artista ha distribuito l’album Mediterraneo.

Nel giugno dello scorso anno l’artista ha distribuito l’album Mediterraneo. Cioffi. Il cantante è tra gli artisti in maggior ascesa della nuova generazione.

Il cantante è tra gli artisti in maggior ascesa della nuova generazione. Clara. L’artista vanta collaborazioni di grande successo: da Un milione di notti. con Mr. Rain a Scelte stupide con Fedez.

L’artista vanta collaborazioni di grande successo: da Un milione di notti. con Mr. Rain a Scelte stupide con Fedez. Dargen D’Amico. A febbraio l’artista ha presentato la canzone Ai ai alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.

A febbraio l’artista ha presentato la canzone Ai ai alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ditonellapiaga. L’artista è reduce dalla terza posizione all’edizione 2026 del Festival di Sanremo.

L’artista è reduce dalla terza posizione all’edizione 2026 del Festival di Sanremo. Eddie Brock. Tra i suoi brani più popolari troviamo il tormentone estivo Non è mica te.

Tra i suoi brani più popolari troviamo il tormentone estivo Non è mica te. Elettra Lamborghini. La cantante sta conquistando le classifiche con il nuovo singolo Voilà

La cantante sta conquistando le classifiche con il nuovo singolo Voilà Emma. Quest’estate la cantante sarà protagonista di un nuovo tour in numerose città italiane.

Quest’estate la cantante sarà protagonista di un nuovo tour in numerose città italiane. Enrico Nigiotti. L’artista ha appena pubblicato il nuovo album Maledetti innamorati.