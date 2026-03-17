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Tim Battiti Live Spring, tutti i cantanti attesi sul palco

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Alla guida Michelle Hunziker e Alvin. Piazza Trento e Trieste di Ferrara ospiterà lo show. Attesi tantissimi protagonisti della scena musicale, tra i quali Alfa, Annalisa, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Sarah Toscano e Serena Brancale

Michelle Hunziker e Alvin condurranno Tim Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del programma musicale. Piazza Trento e Trieste di Ferrara ospiterà lo show. Sul palco presenti tantissimi protagonisti della scena musicale: da Annalisa a Enrico Nigiotti passando per Sal Da Vinci, Dargen D’amico, Mr. Rain, Tommaso Paradiso e Alfa.

Tim Battiti Live Spring, il cast completo

Piazza Trento e Trieste di Ferrara ospiterà lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e Alvin. I due padroni di casa avranno il compito di accogliere i numerosi artisti attesi sul palco. Il sito di Mediaset Infinity ha pubblicato la lista completa dei cantanti presenti:

  • Tredici Pietro. A febbraio l’artista ha debuttato in gara con Uomo che cade al Festival di Sanremo.
  • AKA 7even. Il 6 marzo il cantante ha pubblicato il joint album Poesie clandestine con LDA.
  • Alfa. Nei prossimi mesi il cantautore sarà protagonista di numerosi appuntamenti live in giro per l’Italia.
  • Annalisa. L’artista ha appena lanciato il nuovo singolo Canzone estiva.
  • Baby K. A novembre la cantante ha pubblicato il brano Dimmi dimmi dimmi.
  • Bianca Atzei. Tra le sue canzoni più popolari troviamo La paura che ho di perderti e Ora esisti solo tu.
  • Bresh. Nel giugno dello scorso anno l’artista ha distribuito l’album Mediterraneo.
  • Cioffi. Il cantante è tra gli artisti in maggior ascesa della nuova generazione.
  • Clara. L’artista vanta collaborazioni di grande successo: da Un milione di notti. con Mr. Rain a Scelte stupide con Fedez.
  • Dargen D’Amico. A febbraio l’artista ha presentato la canzone Ai ai alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.
  • Ditonellapiaga. L’artista è reduce dalla terza posizione all’edizione 2026 del Festival di Sanremo.
  • Eddie Brock. Tra i suoi brani più popolari troviamo il tormentone estivo Non è mica te.
  • Elettra Lamborghini. La cantante sta conquistando le classifiche con il nuovo singolo Voilà
  • Emma. Quest’estate la cantante sarà protagonista di un nuovo tour in numerose città italiane.
  • Enrico Nigiotti. L’artista ha appena pubblicato il nuovo album Maledetti innamorati.

Approfondimento

Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
  • Ermal Meta. Il cantautore è reduce dalla partecipazione con Stella Stellina al Festival di Sanremo 2026.
  • Fabio Rovazzi. Tra i suoi successi ricordiamo il tormentone estivo La discoteca italiana con Orietta Berti.
  • Fedez. Il rapper ha presentato Male necessario con Marco Masini all’edizione 2026 del Festival di Sanremo.
  • Francesco Renga. Tra i suoi brani più amati troviamo Angelo, La tua bellezza e Vivendo adesso.
  • Fred De Palma. Nell’estate del 2025 il rapper ha scalato le classifiche con Barrio lambada.
  • Gemelli Diversi. Tra i loro album più noti troviamo Fuego del 2002.
  • Geolier. A gennaio Geolier ha pubblicato il nuovo progetto discografico Tutto è possibile.
  • J-Ax. Il rapper è reduce dalla partecipazione con il brano Italia Starter Pack al Festival di Sanremo 2026.
  • LDA. Il cantante ha presentato Poesie clandestine con Aka 7even in gara all’ultima edizione del Festival di Sanremo.
  • Levante. Tra i suoi grandi successi ricordiamo Non me ne frega niente, Tikibombom e Vivo.
  • Luchè. A febbraio il rapper ha debuttato con Labirinto in gara al Festival di Sanremo.
  • Malika Ayane. L’artista ha presentato la canzone Animali notturni al Festival di Sanremo 2026.
  • Mara Sattei. La cantante ha appena pubblicato il nuovo album Che me ne faccio del tempo.
  • Marco Masini. Il cantautore è tra le voci più note del panorama musicale.
  • Meek. L’artista è tra le nuove voci della scena discografica.
  • Michele Bravi. Tra i suoi album più popolari troviamo Anime di carta.

Approfondimento

Sal Da Vinci in concerto: tutte le date del tour
  • Mr. Rain. Tra i brani più amati citiamo Supereroi.
  • Nayt. A febbraio il cantante ha debuttato in gara a Sanremo.
  • Nicolò Filippucci. L’artista ha trionfato nella categorie delle Nuove Proposte dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.
  • Noemi. Nel febbraio dello scorso anno l’artista ha pubblicato l’album Nostalgia.
  • Petit. Tra i suoi successi citiamo Mammamì.
  • Raf. A febbraio il cantautore è tornato in gara al Festival di Sanremo.
  • Rkomi. Il cantautore ha appena pubblicato il brano Vacci piano in collaborazione con Emma.
  • Rocco Hunt. Nell’aprile del 2025 il rapper ha lanciato l’album Ragazzo di giù.
  • Sal Da Vinci. A maggio il cantautore rappresenterà l’Italia alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest.
  • Samurai Jay. L’artista sta dominando le classifiche con il brano Ossessione.
  • Sarah Toscano. A ottobre la cantante ha lanciato l’album Met Gala.
  • Serena Brancale. L’artista è reduce dal nono posto con Qui con me all’edizione 2026 di Sanremo.
  • The Kolors. Nell’estate dello scorso anno il gruppo ha fatto ballare il pubblico con il singolo Pronto come va.
  • Tommaso Paradiso. Ad aprile il cantautore darà il via al tour nei palazzetti.
  • Tropico. Nel 2025 l'artista ha pubblicato l’album Soli e disperati nel mare meraviglioso.
  • Welo. Dopo la partecipazione all’ultima edizione di Sanremo Giovani, il cantautore ha firmato la sigla della 76edizione del Festival di Sanremo.
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