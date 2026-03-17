Tim Battiti Live Spring, tutti i cantanti attesi sul palco

Alla guida Michelle Hunziker e Alvin. Piazza Trento e Trieste di Ferrara ospiterà lo show. Attesi tantissimi protagonisti della scena musicale, tra i quali Alfa, Annalisa, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Sarah Toscano e Serena Brancale
Michelle Hunziker e Alvin condurranno Tim Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del programma musicale. Piazza Trento e Trieste di Ferrara ospiterà lo show. Sul palco presenti tantissimi protagonisti della scena musicale: da Annalisa a Enrico Nigiotti passando per Sal Da Vinci, Dargen D’amico, Mr. Rain, Tommaso Paradiso e Alfa.
Tim Battiti Live Spring, il cast completo
Piazza Trento e Trieste di Ferrara ospiterà lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e Alvin. I due padroni di casa avranno il compito di accogliere i numerosi artisti attesi sul palco. Il sito di Mediaset Infinity ha pubblicato la lista completa dei cantanti presenti:
- Tredici Pietro. A febbraio l’artista ha debuttato in gara con Uomo che cade al Festival di Sanremo.
- AKA 7even. Il 6 marzo il cantante ha pubblicato il joint album Poesie clandestine con LDA.
- Alfa. Nei prossimi mesi il cantautore sarà protagonista di numerosi appuntamenti live in giro per l’Italia.
- Annalisa. L’artista ha appena lanciato il nuovo singolo Canzone estiva.
- Baby K. A novembre la cantante ha pubblicato il brano Dimmi dimmi dimmi.
- Bianca Atzei. Tra le sue canzoni più popolari troviamo La paura che ho di perderti e Ora esisti solo tu.
- Bresh. Nel giugno dello scorso anno l’artista ha distribuito l’album Mediterraneo.
- Cioffi. Il cantante è tra gli artisti in maggior ascesa della nuova generazione.
- Clara. L’artista vanta collaborazioni di grande successo: da Un milione di notti. con Mr. Rain a Scelte stupide con Fedez.
- Dargen D’Amico. A febbraio l’artista ha presentato la canzone Ai ai alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.
- Ditonellapiaga. L’artista è reduce dalla terza posizione all’edizione 2026 del Festival di Sanremo.
- Eddie Brock. Tra i suoi brani più popolari troviamo il tormentone estivo Non è mica te.
- Elettra Lamborghini. La cantante sta conquistando le classifiche con il nuovo singolo Voilà
- Emma. Quest’estate la cantante sarà protagonista di un nuovo tour in numerose città italiane.
- Enrico Nigiotti. L’artista ha appena pubblicato il nuovo album Maledetti innamorati.
Approfondimento
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- Ermal Meta. Il cantautore è reduce dalla partecipazione con Stella Stellina al Festival di Sanremo 2026.
- Fabio Rovazzi. Tra i suoi successi ricordiamo il tormentone estivo La discoteca italiana con Orietta Berti.
- Fedez. Il rapper ha presentato Male necessario con Marco Masini all’edizione 2026 del Festival di Sanremo.
- Francesco Renga. Tra i suoi brani più amati troviamo Angelo, La tua bellezza e Vivendo adesso.
- Fred De Palma. Nell’estate del 2025 il rapper ha scalato le classifiche con Barrio lambada.
- Gemelli Diversi. Tra i loro album più noti troviamo Fuego del 2002.
- Geolier. A gennaio Geolier ha pubblicato il nuovo progetto discografico Tutto è possibile.
- J-Ax. Il rapper è reduce dalla partecipazione con il brano Italia Starter Pack al Festival di Sanremo 2026.
- LDA. Il cantante ha presentato Poesie clandestine con Aka 7even in gara all’ultima edizione del Festival di Sanremo.
- Levante. Tra i suoi grandi successi ricordiamo Non me ne frega niente, Tikibombom e Vivo.
- Luchè. A febbraio il rapper ha debuttato con Labirinto in gara al Festival di Sanremo.
- Malika Ayane. L’artista ha presentato la canzone Animali notturni al Festival di Sanremo 2026.
- Mara Sattei. La cantante ha appena pubblicato il nuovo album Che me ne faccio del tempo.
- Marco Masini. Il cantautore è tra le voci più note del panorama musicale.
- Meek. L’artista è tra le nuove voci della scena discografica.
- Michele Bravi. Tra i suoi album più popolari troviamo Anime di carta.
Approfondimento
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- Mr. Rain. Tra i brani più amati citiamo Supereroi.
- Nayt. A febbraio il cantante ha debuttato in gara a Sanremo.
- Nicolò Filippucci. L’artista ha trionfato nella categorie delle Nuove Proposte dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.
- Noemi. Nel febbraio dello scorso anno l’artista ha pubblicato l’album Nostalgia.
- Petit. Tra i suoi successi citiamo Mammamì.
- Raf. A febbraio il cantautore è tornato in gara al Festival di Sanremo.
- Rkomi. Il cantautore ha appena pubblicato il brano Vacci piano in collaborazione con Emma.
- Rocco Hunt. Nell’aprile del 2025 il rapper ha lanciato l’album Ragazzo di giù.
- Sal Da Vinci. A maggio il cantautore rappresenterà l’Italia alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest.
- Samurai Jay. L’artista sta dominando le classifiche con il brano Ossessione.
- Sarah Toscano. A ottobre la cantante ha lanciato l’album Met Gala.
- Serena Brancale. L’artista è reduce dal nono posto con Qui con me all’edizione 2026 di Sanremo.
- The Kolors. Nell’estate dello scorso anno il gruppo ha fatto ballare il pubblico con il singolo Pronto come va.
- Tommaso Paradiso. Ad aprile il cantautore darà il via al tour nei palazzetti.
- Tropico. Nel 2025 l'artista ha pubblicato l’album Soli e disperati nel mare meraviglioso.
- Welo. Dopo la partecipazione all’ultima edizione di Sanremo Giovani, il cantautore ha firmato la sigla della 76edizione del Festival di Sanremo.
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