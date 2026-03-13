Le Pussycat Dolls tornano come trio: Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt hanno annunciato il "PCD Forever Tour", 53 date globali con Lil' Kim e Mya come ospiti speciali. Fuori dalla reunion Carmit Bachar e Jessica Sutta, che hanno dichiarato di aver scoperto tutto insieme al pubblico, dopo un anno in cui il progetto era già in lavorazione senza che fossero coinvolte
Le Pussycat Dolls si apprestano a tornare.
Il 12 marzo , Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt hanno annunciato il PCD Forever Tour, un tour globale di 53 date con cui il gruppo celebrerà i vent'anni di carriera. Con loro, come ospiti speciali, ci saranno Lil' Kim e Mya.
Tuttavia, la notizia ha subito scatenato la polemica: tre delle sei componenti originali del gruppo (Carmit Bachar, Jessica Sutta e Melody Thornton) non fanno parte della reunion.
La lineup originale e la storia del gruppo
Le Pussycat Dolls sono nate a Los Angeles nel 1995 su iniziativa della coreografa Robin Antin. Inizialmente gruppo burlesque, si sono poi trasformate in un vero e proprio gruppo musicale grazie a un contratto con Interscope Records nel 2003. Nella formazione classica erano in sei: oltre alle tre che tornano adesso, c'erano appunto Bachar, Sutta e Thornton. Il gruppo si sciolse nel 2010, lasciando dietro di sé una serie di singoli rimasti nella storia della pop music.
Una reunion già fallita in passato
Non è la prima volta che il ritorno delle Pussycat Dolls si complica. Nel 2019 il gruppo si era riunito in cinque senza Thornton, annunciando un tour per l'anno successivo. La pandemia prima e una disputa legale tra Scherzinger e la fondatrice Robin Antin avevano però fatto saltare tutto. In quell'occasione, Bachar e Sutta dichiararono di aver scoperto la cancellazione del tour direttamente dal post Instagram di Scherzinger, esprimendo la loro delusione per come erano state gestite le comunicazioni.
Perché Bachar e Sutta sono state escluse
La ragione ufficiale non è mai stata dichiarata pubblicamente dal trio. Secondo fonti vicine al gruppo citate da The Sun, Scherzinger, Roberts e Wyatt avrebbero scelto di procedere senza Bachar e Sutta per "proteggere la propria serenità" e garantire un tour senza conflitti, ritenendo che le due ex componenti non condividano più la loro visione.
Scherzinger ha glissato sull'argomento in un'intervista alla BBC, dicendo che - dopo vent'anni - le persone si trovano in momenti diversi della vita, con impegni e priorità differenti, e che per questa reunion le condizioni si sono semplicemente allineate per le tre di loro.
La reazione delle escluse
Bachar e Sutta hanno risposto pubblicamente sui social, dichiarando di essere state completamente sorprese dall'annuncio. Sutta ha rivelato che la reunion era in lavorazione da un anno e che né lei né Bachar erano state informate o coinvolte in alcun modo. Bachar ha scelto di ripostare i messaggi dei fan indignati, tra cui chi la definisce la "doll originale" e chi sostiene che senza di lei non si possa parlare di vere Pussycat Dolls. Melody Thornton, la terza esclusa, non ha invece commentato pubblicamente la vicenda.
Il tour e il nuovo singolo
Nel frattempo il trio va avanti. Per segnare il loro ritorno, le Pussycat Dolls hanno pubblicato il nuovo singolo Club Song, prodotto da Mike Sabath, già collaboratore di RAYE. Sono inoltre stati annunciati i dettagli di una riedizione del ventesimo anniversario dell'album di debutto PCD e del successivo Doll Domination. biglietti per il tour sono disponibili tramite Live Nation.