Le Pussycat Dolls tornano come trio: Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt hanno annunciato il "PCD Forever Tour", 53 date globali con Lil' Kim e Mya come ospiti speciali. Fuori dalla reunion Carmit Bachar e Jessica Sutta, che hanno dichiarato di aver scoperto tutto insieme al pubblico, dopo un anno in cui il progetto era già in lavorazione senza che fossero coinvolte

Le Pussycat Dolls si apprestano a tornare.

Il 12 marzo , Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt hanno annunciato il PCD Forever Tour, un tour globale di 53 date con cui il gruppo celebrerà i vent'anni di carriera. Con loro, come ospiti speciali, ci saranno Lil' Kim e Mya.

Tuttavia, la notizia ha subito scatenato la polemica: tre delle sei componenti originali del gruppo (Carmit Bachar, Jessica Sutta e Melody Thornton) non fanno parte della reunion.

La lineup originale e la storia del gruppo

Le Pussycat Dolls sono nate a Los Angeles nel 1995 su iniziativa della coreografa Robin Antin. Inizialmente gruppo burlesque, si sono poi trasformate in un vero e proprio gruppo musicale grazie a un contratto con Interscope Records nel 2003. Nella formazione classica erano in sei: oltre alle tre che tornano adesso, c'erano appunto Bachar, Sutta e Thornton. Il gruppo si sciolse nel 2010, lasciando dietro di sé una serie di singoli rimasti nella storia della pop music.

Una reunion già fallita in passato

Non è la prima volta che il ritorno delle Pussycat Dolls si complica. Nel 2019 il gruppo si era riunito in cinque senza Thornton, annunciando un tour per l'anno successivo. La pandemia prima e una disputa legale tra Scherzinger e la fondatrice Robin Antin avevano però fatto saltare tutto. In quell'occasione, Bachar e Sutta dichiararono di aver scoperto la cancellazione del tour direttamente dal post Instagram di Scherzinger, esprimendo la loro delusione per come erano state gestite le comunicazioni.