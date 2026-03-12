Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

James Blake e il nuovo album "Trying Times": "Racconta ciò che il mondo sta vivendo oggi"

Valentina Clemente

Valentina Clemente

Un nuovo album che rispecchia i tempi bui che stiamo vivendo, ma anche la necessità di tornare alla vera musica, quella suonata. L’unica che permette di esprimersi veramente, cosa che un computer non potrà mai fare. Lo studio alla base di tutto, ma anche circondarsi delle persone giuste, amici e collaboratori che non hanno messo alcun limite alla produzione del disco, un album che con i suoni torna alle origini di tutto. Abbiamo incontrato il cantautore e produttore britannico James Blake. La nostra intervista

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ