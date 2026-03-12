Un nuovo album che rispecchia i tempi bui che stiamo vivendo, ma anche la necessità di tornare alla vera musica, quella suonata. L’unica che permette di esprimersi veramente, cosa che un computer non potrà mai fare. Lo studio alla base di tutto, ma anche circondarsi delle persone giuste, amici e collaboratori che non hanno messo alcun limite alla produzione del disco, un album che con i suoni torna alle origini di tutto. Abbiamo incontrato il cantautore e produttore britannico James Blake. La nostra intervista