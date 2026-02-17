Un nuovo album, o meglio: l’album che segna il suo debutto, quello vero e importante. Tredici tracce interpretate dalle migliori voci della musica internazionale, tra cui spiccano Caroline Polachek, Clairo, Julia Michaels, PinkPantheress, Oklou e MNEK. Un album intenso, ma mai pesante, composto da uno dei produttori più interessanti e geniali degli ultimi anni che si ispira molto alla musica italiana: "Monteverdi e Gigi D’Agostino, per me, sono punti di riferimento" ci ha raccontato in un’intervista