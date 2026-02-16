Il 21 febbraio arriva in prima visione su Sky Documentaries Franco Califano – Nun ve trattengo: un documentario ambientato in una sola notte che ripercorre vita, musica e mito del Califfo tra Radio Radicale e una Roma notturna e simbolica. Con testimonianze di artisti e amici, materiali inediti e la sua voce originale, il film firmato da Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini racconta l’eredità umana e culturale di Franco Califano. Disponibile anche in streaming su NOW e on demand

Arriva Franco Califano - Nun ve trattengo , un viaggio e un tributo che si svolgono nell’arco di una sola notte, per rievocare la figura di Franco Califano attraverso una trasmissione radiofonica e le testimonianze di chi ha condiviso con lui un tratto di strada. Un racconto intimo e suggestivo che intreccia memoria, musica e parole, restituendo l’anima di un artista senza tempo. Il documentario sarà in prima visione il 21 Febbraio su Sky Documentaries alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand.

il califfo e la sua amata roma

Franco Califano - Nun ve trattengo è una narrazione ambientata in una sola notte per celebrare Franco Califano e per ricordarlo nella sua amata Roma. Il racconto è un viaggio intimo che prende il via dagli studi di Radio Radicale, dove uno speaker conduce una trasmissione dedicata al Maestro. Contemporaneamente all'esterno, il caronte Lele Vannoli fa il suo viaggio - realmente e metaforicamente - a bordo di un’auto d’epoca, sintonizzato sulle stesse frequenze di Radio Radicale, che l’accompagnano e lo guidano mentre attraversa una Roma onirica, dorata, piena di luoghi iconici della vita di Califano. Ripercorrendo quelle tappe, Vannoli restituisce un tributo unico e prezioso a quello che è stato un mattatore delle notti capitoline. In radio, intanto, si avvicendano le testimonianze dei personaggi che condividono ricordi e aneddoti che s’intrecciano alla musica, ai materiali inediti ed alla stessa voce di Califano che risuona nella notte dando spazio - più che ad un'immagine - al ricordo del suo inconfondibile timbro, permettendo allo spettatore di essere trasportato da tutta la potenza e la profondità di quelle corde vocali "disordinate" e vive più che mai.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2024, Franco Califano - Nun ve trattengo è diretto da Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini e vede la partecipazione di Raffaele Vannoli, Claudia Gerini, Francesco Rutelli, Barbara Palombelli, Maurizio Mattioli, Antonello Mazzeo, Alberto Laurenti, Enrico Salvatori, Cinzia Baccini, Antonella D’Agostino, Enrico Giaretta, Noyz Narcos, Franco 126, Ketama126, Mita Medici, Federico Zampaglione che contribuiscono a delineare un ritratto profondo e corale di Franco Califano, celebrandone l’eredità artistica e umana. Il documentario è prodotto da INTERLINEA FILM in associazione con Illmatic Group e distribuito da Europictures.

