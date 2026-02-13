Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Vinicio Capossela celebra i 20 anni di Ovunque Proteggi con un Live in Pompei

Fabrizio Basso

Fabrizio Basso
©Getty

L'appuntamento è il prossimo 13 luglio all’Anfiteatro degli Scavi del Parco Archeologico di Pompei. La missione è declinare un disco che si muove con libertà e lucidità tra i mondi sonori più vari, registrato in modo nomade

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ