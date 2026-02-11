Offerte Sky
Musica

Danny Ocean in concerto a Milano: "Porto l'estate in musica, vi farò ballare"

Valentina Clemente

©Getty

Tra gli artisti più rappresentativi della musica latina urbana contemporanea, Danny Ocean torna in Italia per un’unica data, giovedì 12 febbraio al Fabrique di Milano. Un concerto che si tiene in inverno, ma Dany promette di portare l’estate: “Preparatevi a vivere le vibes estive, vi farò ballare come se fossimo su una spiaggia dei Caraibi”, ci ha raccontato. La nostra intervista

 

