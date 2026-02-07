Lirica: addio a Marcella de Osma, soprano del melodramma italiano

Aveva 91 anni. Nota per la sua tecnica impeccabile e la versatilità vocale, De Osma ha avuto una carriera lunga ed intensa. Si era esibita nei principali teatri nazionali ed internazionali, lasciando un segno indelebile nel panorama lirico del Novecento

La cantante lirica Marcella de Osma, soprano di coloratura drammatica e interprete del grande melodramma italiano, è morta a Milano all’età di 91 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dai nipoti, e la tumulazione avverrà nel cimitero di Refrancore, in provincia di Asti. Nata il 16 giugno 1934, debuttò nel 1954 al Teatro Nuovo di Milano nel ruolo di Violetta ne La traviata, dando avvio a una carriera lunga oltre vent’anni, caratterizzata da solidità tecnica, intensità interpretativa e una rara capacità di unire agilità virtuosistica e forza drammatica.