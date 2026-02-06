Amore Disonesto è il nuovo singolo di Big Fish, produttore simbolo della scena hip hop e urban italiana, che vede la collaborazione di Jake La Furia e Carl Brave. La canzone costruisce un racconto crudo e disilluso della vita urbana, ricco di riferimenti al cinema e alla cultura rap. La narrazione è guidata dalle rime taglienti di Jake La Furia e Carl Brave, che uniscono barre e voce per descrivere una realtà fatta di contraddizioni, rapporti umani fragili e costanti pressioni dove il rifiuto del pianto diventa una mera strategia di autodifesa emotiva per affrontare tradimenti e perdite. Il singolo è costruito sul campionamento di Io non piango, celebre canzone del 1977 di Franco Califano contenuta nell’album Tac...!, un omaggio alla preziosa eredità artistica del Maestro.



Così Big Fish descrive il brano: "Con Amore Disonesto ho voluto raccontare un pezzo di storia della musica italiana utilizzando sia la voce che la musica di “Io non piango” del maestro Franco Califano; un brano che non conoscevo e che, al primo ascolto, mi ha colpito per la sua crudezza e la sua poesia. Ho voluto quindi riprendere alcune parti importanti e renderle più attuali, con un linguaggio che mi appartiene. Da lì ho chiamato Jake La Furia, mio amico storico e partner di mille battaglie, che ha dato un tocco narrativo forte e autentico al racconto. Ho poi condiviso questo racconto insieme a un esponente romano della canzone italiana come Carl Brave. Da qui è nato questo connubio azzeccato che ha portato alla realizzazione di Amore Disonesto".