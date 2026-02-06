Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Big Fish presenta il singolo Amore Disonesto con Carl Brave e Jake La Furia

Musica
Credits Alessandra Trucillo

Il brano è costruito sul campionamento di Io non piango, celebre canzone del 1977 di Franco Califano

Amore Disonesto è il nuovo singolo di Big Fish, produttore simbolo della scena hip hop e urban italiana, che vede la collaborazione di Jake La Furia e Carl Brave. La canzone costruisce un racconto crudo e disilluso della vita urbana, ricco di riferimenti al cinema e alla cultura rap. La narrazione è guidata dalle rime taglienti di Jake La Furia e Carl Brave, che uniscono barre e voce per descrivere una realtà fatta di contraddizioni, rapporti umani fragili e costanti pressioni dove il rifiuto del pianto diventa una mera strategia di autodifesa emotiva per affrontare tradimenti e perdite. Il singolo è costruito sul campionamento di Io non piango, celebre canzone del 1977 di Franco Califano contenuta nell’album Tac...!, un omaggio alla preziosa eredità artistica del Maestro.
 

Così Big Fish descrive il brano: "Con Amore Disonesto ho voluto raccontare un pezzo di storia della musica italiana utilizzando sia la voce che la musica di “Io non piango” del maestro Franco Califano; un brano che non conoscevo e che, al primo ascolto, mi ha colpito per la sua crudezza e la sua poesia. Ho voluto quindi riprendere alcune parti importanti e renderle più attuali, con un linguaggio che mi appartiene. Da lì ho chiamato Jake La Furia, mio amico storico e partner di mille battaglie, che ha dato un tocco narrativo forte e autentico al racconto. Ho poi condiviso questo racconto insieme a un esponente romano della canzone italiana come Carl Brave. Da qui è nato questo connubio azzeccato che ha portato alla realizzazione di Amore Disonesto".

FOTOGALLERY

1/31
Musica

"Singolarmente", i 32 singoli usciti e da non perdere

Lo slancio al cambiamento contenuto in Lasting But Can't di Camillacosì si laurea miglio singolo di gennaio 2026. Menzioni speciali per Clairee,  BabyGrand Project, Birthh e Pozzidilacrime, Monia e Carolina Bubbico. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Milano-Cortina 2026, Roberto Bolle tedoforo acclamato dalla folla

Spettacolo

Tra i tedofori protagonisti dei Giochi Invernali di quest'anno, non poteva mancare l’Étoile e...

Ghali pubblica a sorpresa il brano “BASTA”

Musica

A sorpresa, nella notte è uscito uno dei brani anticipati lo scorso settembre al Gran Teatro...

Gossip Girl, arriva un libro sequel con le avventure di Blair 40enne

Serie TV

Un nuovo capitolo dell’universo di Gossip Girl è in arrivo: Cecily von Ziegesar, creatrice...

Euphoria, Sharon Stone in una foto della terza stagione della serie tv

Serie TV

HBO ha svelato il look del personaggio interpretato dalla diva di "Basic Instinct", una donna che...

Olimpiadi invernali di Milano Cortina, star alla cerimonia di apertura

Spettacolo

I Giochi Olimpici saranno inagurati il 6 febbraio. Attese le performance di personalità del mondo...

28 foto

Spettacolo: Per te