Ludovica Porfiri presenta il singolo In Un Attimo: il video

In un attimo è il mio nuovo singolo, un pezzo che nasce dal cuore e che sento profondamente mio. La canzone parla di un tema universale e toccante: la difficoltà di dimenticare una persona che ha avuto un ruolo così importante nella nostra vita. Ogni volta che penso a quei momenti, mi rendo conto di quanto siano intensi e irripetibili, eppure così fragili da dissolversi in un istante. È come se il tempo si fermasse, lasciando solo un ricordo indelebile che custodiamo gelosamente nel cuore. Scrivere questa canzone è stato come fare un viaggio tra emozioni contrastanti. Da un lato la nostalgia di ciò che è passato, di quegli attimi che sembravano eterni, dall’altro la speranza di andare avanti, di trovare nuova forza nel ricordo di quei momenti belli. La melodia, coinvolgente e avvolgente, si mescola ai testi sinceri e toccanti, creando un’atmosfera intima e riflessiva che spero arrivi dritta al cuore di chi ascolta.



La mia voce guida l’ascoltatore in un percorso di emozioni, facendogli rivivere quei momenti di pura intensità. Voglio che chi ascolta si senta meno solo, che trovi conforto nel sapere che anche i ricordi più belli, anche se sfuggenti, sono parte di noi e ci rendono più forti. La canzone invita a riflettere sulla fragilità dei ricordi, ma anche sulla loro forza: sono ciò che ci permette di crescere e di andare avanti, custodendo nel cuore i momenti più speciali vissuti con qualcuno che ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra vita. In un attimo tutto può cambiare, ma i ricordi rimangono. E noi, con il tempo, impariamo a convivere con questa dualità, a tenere stretti quei ricordi belli e a lasciar andare ciò che ormai appartiene al passato. "In un attimo" è una dichiarazione d’amore ai momenti fuggenti, un modo per celebrare la loro bellezza e per ricordarci che, anche quando ci sembra di aver perso qualcosa di importante, in realtà portiamo con noi un pezzetto di quei momenti per sempre.

Il videoclip è stato girato nella mia meravigliosa città Roma, un luogo che amo profondamente. Ho scelto di mostrare i posti più autentici, come Lungotevere e il Gianicolo. Camminando per le strade, ho cercato di catturare l’essenza vera di questa città ricca di storia e cultura. È stata un’esperienza emozionante, un modo per condividere con il mondo la bellezza nascosta di Roma, la mia casa.



La musica e il canto sono per me il modo migliore per esprimere emozioni profonde e trasmettere ciò che le parole non riescono a comunicare. Quando canto, mi sento libera e più sicura di me stessa. Il canto mi ha aiutato a superare le paure e ad affrontare l’ansia, che spesso mi blocca. Grazie alla musica, riesco a vivere le esperienze con maggiore serenità e gioia. È una parte essenziale della mia vita, che mi dà forza e conforto nei momenti difficili.