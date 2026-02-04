Billy Bass Nelson, è morto il bassista dei Parliament-Funkadelic

L'ERA FUNKADELICA

Nato il 28 gennaio 1951 a Plainfield, nel New Jersey, William “Billy Bass” Nelson Jr. aveva stretto amicizia con un gruppo di musicisti mentre era ancora adolescente e lavorava come barbiere. Si era quindi unito al gruppo vocale doo-wop Parliaments di George Clinton, che alla fine degli anni Sessanta aveva pubblicato una manciata di singoli, incluso il più celebre (I Wanna) Testify (1967), che aveva raggiunto il numero 20 nella classifica Pop e il numero tre nella classifica R&B. Come spiega il libro Funk di Dave Thompson, Nelson aveva suggerito ai Parliaments sia di integrare una sezione ritmica per non dipendere dalle house band durante i tour, sia di ingaggiare il chitarrista Eddie Hazel, che aveva poi suonato il noto assolo del brano Maggot Brain. Incoraggiato da James Jamerson, Nelson stesso aveva poi sperimentato il basso, che aveva imparato a suonare durante i tour. Aveva anche contribuito a costruire il look superfunk della band con costumi stravaganti tanto che, una volta, stanco del soprannome di “bambino” del gruppo, era salito sul palco in pannolino e anfibi. Nel 1967, dopo una disputa con l’etichetta discografica Revilot, che aveva rivendicato la proprietà del nome Parliaments, il gruppo aveva cercato una nuova etichetta e un nuovo nome. Allora, prima aveva eliminato la lettera “s” finale, e poi aveva scelto un nuovo appellativo, Funkadelic, un esperimento musicale funk e rock psichedelico. Nelson aveva suonato il basso sia nei primi tre album dei Funkadelic, cioè Funkadelic (1970), Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (1970) e Maggot Brain (1971), sia nell’album di debutto dei Parliament, Osmium (1970). Sempre per i Parliament, aveva suonato la chitarra nell’album Up for the Down Stroke (1974). In seguito, le due entità musicali si erano fuse nel collettivo Parliament-Funkadelic, anche noto come P-Funk. Nel 1997, Nelson e altri 16 membri erano stati poi inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame. Secondo il sito web di Clinton, il bassista avrebbe lasciato la band per aver avuto con lui dissapori di natura economica. Aveva poi suonato con i Temptations, si era esibito ancora con il vecchio gruppo e fino alla fine degli anni Settanta era comparso in numerosi album dei Parliament e dei Funkadelic. Dopo aver lasciato di nuovo la band, aveva suonato con Commodores, Fishbone, Jermaine Jackson, Lionel Richie, Smokey Robinson e altri artisti. Negli anni Novanta, Nelson aveva pubblicato sotto il nome di OG Funk un album solista, Out of the Dark, mentre nel 1994 era rientrato nei P-Funk. Quando, nel 2016, aveva scelto tre canzoni da trasmettere nel programma radiofonico The Soul Show, aveva indicato tre brani incisi insieme all’amico Eddie Hazel, scomparso nel 1992, rispettivamente Hit It and Quit It e Super Stupid dei Funkadelic e Shakey Ground dei Temptations. Quando l’intervistatore gli aveva fatto notare detto che il terzo pezzo apparteneva all’era soul psichedelica dei Temptations, Nelson lo aveva corretto “Be’, la Motown la chiamava “era funkadelica””.