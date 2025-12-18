Rafael presenta il singolo Mai Come Ora: il video

Mai Come Ora è un brano autobiografico che racconta la storia di un ragazzo che prova a stare in piedi nonostante tutto: le cadute, le difficoltà, le notti in bianco. Racconta esperienze di giudizio e discriminazione vissute durante l’infanzia e l’adolescenza, soprattutto per il colore della pelle o per fragilità personali, spesso provenienti non solo dai coetanei, ma anche dagli adulti e dagli insegnanti.Con il tempo ho capito che essere di versi non è un limite, ma una forza. Crescendo, impari che ognuno porta con sé un mondo, una storia, una sensibilità. Mai Come Ora nasce dalla voglia di trasformare il dolore in energia, i giudizi in riscatto, il silenzio in voce. Ho messo il cuore in ogni nota, anche quando pioveva, anche quando nessuno credeva in me. Questo brano è il mio modo di dire a chi ascolta: non sei solo. E puoi volare anche tu, nonostante tutto.



Fin da bambino, ho imparato a conoscere cosa significa cadere e rialzarsi, anche se ogni volta il dolore sembrava più forte. Ricordo le parole dure, gli sguardi di disprezzo e le voci che mi giudicavano senza pietà. Spesso mi sono sentito solo, anche in mezzo alla folla, perché il colore della mia pelle o le fragilità che portavo dentro sembravano essere un motivo per essere escluso. Da adolescente, le cose non sono cambiate molto: le difficoltà si sono fatte più complicate, le notti insonni sono diventate frequenti, e le ferite invisibili si sono accumulate nel tempo. In quegli anni ho capito che non potevo lasciarmi sconfiggere dai giudizi degli altri. Ho imparato che essere diversi, invece di essere un limite, è una vera e propria forza. Crescendo, ho scoperto che ognuno di noi porta con sé un mondo, una storia, una sensibilità unica. Questa consapevolezza mi ha dato la forza di non arrendermi, di continuare a lottare anche quando sembrava tutto impossibile.



Ogni nota, ogni parola di questa canzone, è un pezzo di cuore. L’ho scritto nei momenti più difficili, anche quando pioveva forte e il mondo sembrava contro di me. Anche quando nessuno credeva in me, io ho continuato a cantare, a sperare, a credere che un giorno avrei potuto volare. Voglio che chi ascolta questa canzone capisca che la vera forza sta nel rimanere autentici, nel non lasciarsi definire dalle parole degli altri. La strada può essere dura, ma ogni passo avanti è una vittoria. La mia storia è una testimonianza che, nonostante tutto, si può trovare la luce. E se io sono riuscito a superare le mie difficoltà, anche tu puoi farlo. Perché, come dico nel mio brano, Mai Come Ora è il momento di alzarsi, di credere in sé stessi e di volare alto, anche quando sembra impossibile. Questa è la mia verità, la mia sfida, il mio messaggio di speranza.