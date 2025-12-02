Royel Otis: "Siamo nati con l'oceano, c'è qualcosa che ci porta lì"

Gli esordi nel 2019 con alcuni EP. Il primo vero album nel 2024, "PRATTS & PAIN", poi "Hickey", appena un anno dopo. Il riconoscimento della Recording Academy, che li inserisce nella categoria Artists to watch. Le cover, fatte a modo loro. Il soul, il pop, l’indie rock che hanno formato il loro stile, in continua crescita e ricerca. E il tour in tutto il mondo, che il 3 dicembre li vedrà protagonisti al Fabrique di Milano. Intervista al duo nato a Sydney che già ha conquistato tutti