Anna Pepe, spray al peperoncino durante il concerto a Bologna

La cantante si è subito accorta che l'aria era diventata irrespirabile, e ha fermato lo show. Tuttavia, anche dopo la sua ripresa, ha dovuto interrompersi più volte per le persone che, tra il pubblico, avvertivano malesseri

Mercoledì 26 novembre 2025, la serata alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) prometteva di essere una festa memorabile: il concerto di Anna Pepe, star trap-rap, era completamente sold-out e atteso da migliaia di persone. La scenografia, le luci, l’energia e l’attesa erano tutte parte di un’esperienza musicale che molti definivano "da non perdere", ma qualcosa è andato storto.

Lo spray al peperoncino durante il concerto

Durante l’esecuzione del brano Petit Fou Fou - successo di Anna Pepe e Rhove - qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino all’interno del palazzetto. L’aria si è subito fatta irrespirabile: i fan, in maggioranza giovanissimi e anche minorenni accompagnati dai genitori, hanno iniziato a tossire, ad avvertire un bruciore agli occhi, molti si sono coperti naso e bocca ed è scattato il panico. Dal palco Anna ha esclamato "Ma è peperoncino?", prima di interrompere lo show e defilarsi per qualche istante.

Stando alle prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, l’episodio sarebbe scaturito da un tentativo di furto: un giovane avrebbe cercato di strappare la collanina a una ragazza. Quando gli amici di lei sono intervenuti, il responsabile ha spruzzato lo spray al peperoncino ed è fuggito.

La sostanza urticante ha rapidamente saturato l’aria, rendendo difficile respirare anche agli spettatori seduti lontani dall’origine dello spray. Si è innescato un fuggi-fuggi: molte persone hanno cercato di uscire, qualcuno è stato soccorso e portato via in barella. In totale, secondo alcune fonti, circa 50 fan sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118. La sicurezza e l'organizzazione hanno interrotto lo show per circa venti minuti, aprendo i portelloni per far entrare aria e permettere un deflusso ordinato. In molti hanno abbandonato la platea, altri sono rimasti per assistere alla fine del concerto. Dal palco, Anna Pepe si è rivolta a chi era rimasto: "Tutto a posto, rega?". Tuttavia lo svolgimento del concerto è stato frammentato da diversi stop & go dovuti a nuovi malori, e l’esibizione è terminata solo intorno alle 23.00.