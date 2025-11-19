Avrebbero dovuto darsi all'ingegneria informatica e invece con la loro musica stanno conquistando il mondo. Date sold out ovunque, un tour che prosegue da due anni, fan che li seguono in ogni concerto: all’università di Limerick, dove si sono conosciuti mentre frequentavano la facoltà di ingegneria, hanno iniziato a scrivere le prime canzoni, per poi proseguire con i concerti. E con l’album di debutto, Halcyon, in testa alle classifiche: abbiamo incontrato i Kingfishr, trio irlandese e gruppo del momento