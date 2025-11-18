Claudio La Regina presenta il singolo La linea della Vita: il video

La linea della vita è un brano autobiografico, che racconta un viaggio di trasformazione attraverso il dolore, la perdita e la rinascita. Primo singolo estratto dall’omonimo album, rappresenta il cuore emotivo del mio progetto discografico. Nel testo, ripercorro un periodo buio della mia vita: un tempo sospeso, segnato da solitudine, paura, smarrimento. Ma la canzone non si ferma alla sofferenza: la attraversa, la guarda negli occhi, e lentamente si apre alla speranza. In questo videoclip con la regia di Massimo De Masi, abbiamo voluto spogliare l'immagine da ogni orpello narrativo, scegliendo un fondale nero come spazio simbolico e universale. Il nero non è assenza, ma presenza assoluta: è il luogo dove ogni emozione trova forma e ogni dettaglio acquista forza. La performance diventa così l’unico vero elemento visivo, un corpo che racconta, una voce che vibra nello spazio vuoto, portando lo spettatore a concentrarsi sull’essenziale: la musica, le parole, le emozioni.



La scelta estetica minimalista è pensata per creare un’intimità quasi teatrale, come se ogni sguardo e ogni gesto potessero parlare direttamente all’anima. Il fondale nero è il silenzio visivo che permette alla luce – e al sentimento – di emergere con più verità. Non c’è artificio, non c’è distrazione. Solo la forza espressiva della musica e l’autenticità che, in uno spazio apparentemente vuoto, riesce a evocare mondi interiori. Questo videoclip è un invito ad ascoltare davvero, a guardare oltre l’immagine, a lasciarsi toccare dall’essenziale.



Sono stati anni difficili, anni in cui ho toccato con mano la solitudine, la paura, il peso delle incertezze. Anche se il mio viso sorrideva, dentro avevo l’inverno addosso." In questo periodo complesso, l’unico rifugio è stata la fede, che ha illuminato il mio percorso e mi ha condotto alla riscoperta di me e alla riconnessione con la musica. La linea della vita, sia come singolo che come concept dell’album, è il racconto sincero di un viaggio emotivo, fatto di cadute e rinascite, attraversato da paure, silenzi, ma anche da una profonda voglia di risalita. "Mi sono lasciato andare, ho vissuto tutto. E a un certo punto, quando credevo di essermi perso per sempre, qualcosa ha ricominciato a battere. Un segnale, inspiegabile. Da lì tutto ha ripreso forma. La tempesta era finita. E io ero ancora lì.



Il singolo è arricchito dagli arrangiamenti del Maestro Franco Poggiali, polistrumentista di grande sensibilità e tecnica. Mix e master sono stati curati da Salvatore Longobucco presso gli studi Roka Music, che ha seguito l’intero progetto anche con attenta supervisione artistica, insieme al Creative Manager dell’etichetta, Roberto Cannizzaro. Questo primo brano rappresenta l’inizio di un progetto discografico dal forte impatto emotivo e umano, in cui ogni canzone è un tassello di un percorso autentico e universale.