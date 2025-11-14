Musica
Stati Generali dello Spettacolo: "Musica e arte accessibili a tutti, non più elitari"
La plenaria, nei tre giorni di dibattito a Roma, ha raccolto e rilanciato i temi quali il Codice dello Spettacolo e l’accessibilità, la Tax Credit e l’impatto dell’A.I., l’economia della cultura e gli spazi democratici della creazione artistica
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi