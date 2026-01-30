Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Tra ulivi e frantoi, viaggio nell’oleoturismo italiano

Costanza Ruggeri

Protagonista della seconda edizione di EVOLIO Expo, in programma alla Fiera del Levante di Bari fino a domani 31 gennaio, il cosiddetto “turismo dell’olio” è cresciuto del 37% tra il 2021 e il 2024: due italiani su tre dichiarano di voler partecipare a degustazioni, visite in frantoio o passeggiate tra gli uliveti e il Bel Paese, con le sue oltre 550 varietà di olive diverse e le sue 43 denominazioni di origine riconosciute (DOP e IGP), si posiziona come leader mondiale nell'offerta oleoturistica

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ