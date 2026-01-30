Tra ulivi e frantoi, viaggio nell’oleoturismo italiano

Protagonista della seconda edizione di EVOLIO Expo, in programma alla Fiera del Levante di Bari fino a domani 31 gennaio, il cosiddetto “turismo dell’olio” è cresciuto del 37% tra il 2021 e il 2024: due italiani su tre dichiarano di voler partecipare a degustazioni, visite in frantoio o passeggiate tra gli uliveti e il Bel Paese, con le sue oltre 550 varietà di olive diverse e le sue 43 denominazioni di origine riconosciute (DOP e IGP), si posiziona come leader mondiale nell'offerta oleoturistica
