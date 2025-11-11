Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Kukla presenta il singolo Oplà: il video

Musica

Il brano racconta quell'attimo in cui desiderio e paura convivono, quando ci si prepara a lasciarsi andare ma non si è ancora certi di farlo davvero

IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA

Ciao a tutti, sono Kukla e sono felice di presentarvi il videoclip del mio nuovo singolo Oplà. Oplà apre Centrale, la seconda parte del doppio album Sistema Nervoso.

Il progetto è pensato come un viaggio in due direzioni: Periferico guarda verso l’esterno (la città, la distanza, il movimento) mentre Centrale compie il percorso inverso, tornando al battito, al centro più istintivo e viscerale delle emozioni. In questo ritorno al cuore, Oplà racconta l’istante dell’innamoramento: quel momento sospeso in cui il desiderio e la paura convivono, quando ci si prepara a lasciarsi andare ma non si è ancora certi di farlo davvero.

Il videoclip, diretto da Davide Del Mare e prodotto da Lateral Film, traduce questa tensione in un racconto visivo intenso e poetico. È ambientato all’interno del tendone di un circo, un luogo reale che diventa anche simbolico: lo spazio della mente dove sogno e memoria si confondono, e ogni gesto sembra riflettere un pensiero. Girato in un bianco e nero super contrastato, il video rimanda al mondo di Federico Fellini, con i suoi personaggi sospesi tra grazia e malinconia, ma si apre anche alle dissolvenze oniriche di Strade perdute di David Lynch, che Del Mare utilizza per evocare la continuità tra il ricordo e il presente, come in un sogno che non finisce mai.

Al centro ci sono io, una donna che si muove dietro la maschera di un novello Pierrot: cerone bianco, una lacrima disegnata, uno sguardo che unisce stupore e malinconia. Nel corso del video mi cadono di mano birilli, cerchi e altri piccoli oggetti del mondo della clownerie, frammenti di un gioco che perde equilibrio, come se l’amore stesso mi stesse scivolando via. È la rappresentazione delle nostre resistenze, di quel trattenersi che nasce dal timore di fidarsi. Come canto nel brano, “ci manca il coraggio, la fame e la semplicità”: tutto ciò che servirebbe per abbandonarsi davvero,

senza paura. In una sequenza centrale danzo con una scopa. Le metto un cappello, la stringo a me, la faccio ruotare come un compagno invisibile. È un gesto ironico e tenero, in cui la solitudine si fa invenzione, e l’assenza diventa presenza.

A farmi da contrappunto, due circensi sospesi su trapezi e funi si muovono in perfetta armonia. Rappresentano la tensione amorosa, la leggerezza che a me manca, quella che sogno o che forse ho conosciuto un tempo. In loro c’è la fiducia che nasce dal lasciarsi andare insieme, dal credere nell’altro, nel ritmo condiviso di un volo. E poi, un’immagine che resta: “nei miei orecchini immensi si aggrappano i circensi e fanno Oplà”. Del Mare la mette in scena letteralmente, mostrando minuscoli acrobati appesi ai misi grandi orecchini. È un dettaglio poetico che amplifica la vertigine del brano: l’amore come esercizio di equilibrio, tra desiderio e fiducia. Con Oplà musica e cinema che si intrecciano in un linguaggio unico. Un piccolo film

sull’attesa, sulla leggerezza e sull'ardore che nasce quando smettiamo di trattenerci e scegliamo, finalmente, di buttarci.

FOTOGALLERY

Crediti Matteo Strocchia, Marco Servia, Karol Sudolski

1/26
Musica

"Singolarmente", i 27 singoli usciti e da non perdere

'Aisle 3' di Nava parla di identità e fuga dalle etichette, ed è il brano più rappresentativo di ottobre. Menzione speciale per Maia, Martina Gil, Astrasonora, Marea, chiamamifaro, Ava, Vins e Giulia Mei. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani — scelti tra oltre 300 ascolti — sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO 

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Marco Mengoni in concerto a Roma, la possibile scaletta

Musica

Ultimi due appuntamenti al Palazzo dello Sport. Dopo i concerti di Roma, il...

Andrea Delogu, il video dopo la morte del fratello Evan

Spettacolo

La conduttrice ha registrato un'introduzione alla trasmissione La porta magica. Con la voce...

OneRepublic, annunciati tre concerti in Italia il prossimo anno

Musica

Dopo il trionfo delle date sold out di Bologna e Milano dello scorso anno, il gruppo musicale...

Kiss, svelata la causa di morte del chitarrista Ace Frehley

Musica

Secondo il rapporto del medico legale, è scomparso lo scorso ottobre all’età di 74 anni dopo una...

Morto Homayoun Ershadi, protagonista de Il sapore della ciliegia

Cinema

Si è spento a 78 anni Homayoun Ershadi, l’attore iraniano reso celebre da Il sapore della...

Spettacolo: Per te