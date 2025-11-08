Angelo Branduardi, rinviato al 26 dicembre il concerto “Il Cantico”

Il concerto di Angelo Branduardi, “Il Cantico”, previsto per domenica 9 novembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, è stato rinviato al 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Il posticipo è dovuto a problemi di salute che hanno comportato il ricovero dell’artista. I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ha comunicato che il concerto di Angelo Branduardi, intitolato Il Cantico e inizialmente previsto per domenica 9 novembre, è stato rinviato al 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, sempre nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium.

Il rinvio è dovuto a problemi di salute che hanno comportato il ricovero ospedaliero del cantautore lombardo, figura storica della musica italiana e autore di brani come Alla fiera dell’Est e La pulce d’acqua.