Angelo Branduardi, rinviato al 26 dicembre il concerto “Il Cantico” all’Auditorium di Roma

Musica
©Getty

Il concerto di Angelo Branduardi, “Il Cantico”, previsto per domenica 9 novembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, è stato rinviato al 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Il posticipo è dovuto a problemi di salute che hanno comportato il ricovero dell’artista. I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data

“Il Cantico”: musica, spiritualità e un nuovo appuntamento natalizio

L’organizzazione ha reso noto che i biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data e che chi non potrà partecipare potrà richiedere il rimborso secondo le modalità comunicate sui canali ufficiali dell’Auditorium. I prezzi restano invariati, con tagliandi a partire da 36 euro, fino a circa 46 euro per la platea (più commissioni).

Lo spettacolo, ispirato al Cantico delle creature di San Francesco, è un viaggio sonoro tra fede e poesia, dove Branduardi intreccia strumenti antichi, melodie medievali e riflessioni contemporanee. Il concerto del 26 dicembre, nel cuore delle feste, promette di trasformarsi in un evento speciale di Santo Stefano, tra luci natalizie e armonie senza tempo.

