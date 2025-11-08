Angelo Branduardi, rinviato al 26 dicembre il concerto “Il Cantico” all’Auditorium di RomaMusica
L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ha comunicato che il concerto di Angelo Branduardi, intitolato Il Cantico e inizialmente previsto per domenica 9 novembre, è stato rinviato al 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, sempre nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium.
Il rinvio è dovuto a problemi di salute che hanno comportato il ricovero ospedaliero del cantautore lombardo, figura storica della musica italiana e autore di brani come Alla fiera dell’Est e La pulce d’acqua.
“Il Cantico”: musica, spiritualità e un nuovo appuntamento natalizio
L’organizzazione ha reso noto che i biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data e che chi non potrà partecipare potrà richiedere il rimborso secondo le modalità comunicate sui canali ufficiali dell’Auditorium. I prezzi restano invariati, con tagliandi a partire da 36 euro, fino a circa 46 euro per la platea (più commissioni).
Lo spettacolo, ispirato al Cantico delle creature di San Francesco, è un viaggio sonoro tra fede e poesia, dove Branduardi intreccia strumenti antichi, melodie medievali e riflessioni contemporanee. Il concerto del 26 dicembre, nel cuore delle feste, promette di trasformarsi in un evento speciale di Santo Stefano, tra luci natalizie e armonie senza tempo.