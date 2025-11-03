Gemello, il cuore, la musica e la pittura in “Tell Laura I Love Her”

L’11 novembre la galleria Gli Eroici Furori di Milano ospita “Tell Laura I Love Her”, la mostra più intima di Gemello. Curata da Flavia Vago e Beppe Treccia, è una dichiarazione d’amore alla madre scomparsa e un viaggio tra rap, pittura e memoria. Nelle opere, l’artista romano intreccia poesia urbana, ferite e colori: il suo modo di sopravvivere al caos e restituirgli bellezza

Il cuore, la musica e la pittura: tre lingue per dire amore. È da qui che parte Gemello , al secolo Andrea Ambrogio, artista romano capace di trasformare la propria biografia in un affresco emotivo. L’11 novembre 2025, la galleria Gli Eroici Furori di Silvia Agliotti ospita la sua mostra più intima, “Tell Laura I Love Her”, curata da Flavia Vago e Beppe Treccia . Un progetto che intreccia rap e pittura, ferite e colore, dedicato alla madre Maria Laura , scomparsa da poco. Il titolo, ispirato alla celebre canzone di Ray Peterson, è una preghiera laica, un “ti amo” lasciato vibrare tra le pareti di una galleria che per una settimana — fino al 18 novembre — diventa un altare del sentimento.

Dalle rime ai colori

Gemello ha sempre vissuto in bilico tra due linguaggi. Da un lato il rap, quello viscerale e spigoloso del Truce Klan e del collettivo In The Panchine, in cui è tra i fondatori; dall’altro, la pittura, eredità di una formazione all’Accademia di Belle Arti che gli ha insegnato a vedere il mondo come una costellazione di segni e sogni.

Nelle sue tele convivono De Chirico e Hopper, le strade di Roma e i sogni di un ragazzo che non ha mai smesso di credere nella poesia.

I volti femminili, i paesaggi sospesi, le architetture neorealiste si intrecciano a fiamme, mani, occhi spalancati sul nulla.

Ogni quadro è una canzone muta, un rap dell’anima che continua anche quando il microfono tace.

“Se sorrido – dice – è perché sto provando a vivere.”

E in fondo, non è forse questo il compito dell’arte? Trasformare la perdita in presenza, il dolore in ritmo, la memoria in luce.