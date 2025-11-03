Addio a Donna Jean Godchaux, voce indimenticabile dei Grateful Dead

La storica voce della band californiana e corista per Elvis Presley, è morta a 78 anni a Nashville dopo una lunga malattia. Entrò nella band nel 1972 insieme al marito Keith

Si è spenta a Nashville, dopo una lunga battaglia contro il cancro, Donna Jean Godchaux: aveva 78 anni. Nata in Alabama nel 1947, è stata molto più di una corista: la sua voce ha attraversato generi e decenni, portando calore e armonia in mondi musicali dominati dagli uomini. Negli anni Settanta, il suo ingresso nei Grateful Dead segnò una svolta per la band, aggiungendo sfumature soul e gospel al loro rock psichedelico.

Dalle session di Muscle Shoals ai Dead Prima di diventare “la donna dei Dead”, Donna Jean aveva già inciso la sua impronta nella storia della musica. Negli studi di Muscle Shoals prestò la voce a brani immortali come “Suspicious Minds” di Elvis Presley e “When a Man Loves a Woman” di Percy Sledge. Nel 1972 entrò nei Grateful Dead insieme al marito Keith, partecipando a tour leggendari e album come Europe ’72, Wake of the Flood e Terrapin Station. La sua presenza sul palco era discreta ma essenziale: un contrappunto femminile in un universo sonoro dominato da jam infinite.