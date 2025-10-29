Nina Duschek presenta il singolo New Life: il video

Sono Nina Duschek, cantautrice e musicista di strada originaria di Merano. Scrivo le mie canzoni da quando ho diciannove anni e negli ultimi anni ho avuto la fortuna di suonare spesso dal vivo nella mia regione. Il rock è la mia grande passione, ma mi piace anche sperimentare con diversi generi musicali. New Life è una canzone nata dalla necessità profonda di rompere con il passato e con tutti i dubbi che hanno limitato il mio cammino, consentendomi finalmente di rinascere e di abbracciare pienamente la vita come la desidero. Questo brano è un inno alla libertà che ci ricorda come sia sempre possibile vivere una vita autentica e vera, a patto di avere il coraggio di affrontare le nostre più grandi paure e di lasciarle andare.



Personalmente, ho sempre temuto di realizzare il mio sogno nella musica. Ho capito che dovevo diventare una persona diversa, lavorare sulla mia autostima e non preoccuparmi di ciò che pensano gli altri. Mi sono sempre sentita al sicuro quando non brillavo. Con New Life, desidero incoraggiare tutti a liberarsi dalle prigioni mentali che ci siamo autoimposti per proteggerci dai giudizi degli altri, anche se questo comporta il rischio di sembrare eccentrici agli occhi di chi non ci conosce davvero. Questo brano invita ad abbracciare la propria autenticità e a vivere senza paura delle etichette, celebrando la libertà di essere se stessi in modo completo e senza compromessi.

Il concetto della “pazzia” è esattamente ciò che volevo mostrare nel videoclip di New Life. Insieme al regista Jakob Dellago abbiamo trascorso momenti fantastici girando varie scene in un luogo urbano abbandonato a Bolzano, dove mi sono divertita molto a interpretare il ruolo della “pazza”. Non avendo un copione, abbiamo deciso di sperimentare direttamente sul set. Ci sono stati momenti in cui Jakob mi ha fatto correre su quei tacchi altissimi, una scena che richiedeva più equilibrio del solito! Durante le riprese, abbiamo anche attirato l'attenzione di alcuni ragazzi curiosi che volevano capire cosa stavamo facendo. L'idea principale del video è che il mio personaggio sia scappato da un manicomio, motivo per cui, oltre ai tacchi vertiginosi e alle calze a rete, indosso anche una camicia di forza. Questo simbolismo mira a rappresentare il concetto di liberazione dai giudizi altrui e dalle restrizioni che ho sempre sentito su di me. Con questo video voglio rompere le convenzioni e abbracciare la mia autenticità senza timore.

La vera pazzia è credere di essere destinati a restare ciò che siamo sempre stati e a rinunciare a sognare una vita migliore. New Life vuole ricordarci che, anche se può essere difficile, anche se possono passare anni prima di trovare il coraggio di cambiare, anche se abbiamo paura di ciò che ci attende dall’altra parte, la rinascita è sempre possibile. Il brano ci mostra che non importa quanto sia duro il cammino o quanto lungo possa sembrare il percorso: è sempre possibile spezzare le catene del passato e abbracciare un futuro in cui sentirsi pienamente realizzati e liberi.