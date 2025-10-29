Jon Batiste in concerto a Milano: "La musica è un dono da condividere"

La musica del passato, le radici nella tradizione di New Orleans, lo sguardo verso il mondo e la gente che incontra ogni sera, con cui instaura alchimie diverse. Il pianoforte, il travolgente nuovo album, i concerti, le persone che vede e che gli donano i loro pensieri. E l’arrivo in Italia, a novembre al Teatro Dal Verme, per un concerto unico: abbiamo incontrato Jon Batiste, uno dei musicisti e cantautori più talentuosi degli ultimi tempi. Che all’Italia dice: "Non siate timidi, vi aspetto a teatro!"